10 Android-смартфонів, якими найбільше задоволені користувачі

Автори відомої програми AnTuTu для тестування смартфонів склали рейтинг пристроїв, якими користувачі задоволені найбільше. У грудні 2021 року гаджети з Кореї максимально радували своїх власників.

Так, перші дві позиції за Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G та Galaxy S21 Ultra 5G – 97,25% та 93,14% задоволених користувачів відповідно. Обидва пристрої вважаються флагманами – потужні процесори, відмінна якість дисплеїв та передові камери. Також смартфони здатні заряджатися за лічені хвилини — все завдяки підтримці потужності 120 Ватт.

Замикає трійку лідерів Redmi Note 11 Pro+ з позначкою у 92,86%. Порівняно недорогий флагман, який усім своїм виглядом намагається копіювати останні iPhone 13. Плоскі грані, потужний чипсет та швидка зарядка – все це більш ніж влаштовує користувачів.

Завдяки симпатіям покупців, на четвертому місці розташувався Huawei P50 Pro (92,75%) – смартфон поки не дістався ринку Європи, але в Китаї його хвалять за потужну камеру та об’ємний акумулятор на 4360 мА/год.

П’яте місце за Vivo S10 Pro – характеристики нехай і не флагманські, але й поганим пристрій назвати не можна. Сучасний процесор Dimensity 1100 SoC, потрійна камера підтримує широкоформатне та макрознімання. Його результат – 92,67% задоволених користувачів.

Інші смартфони з рейтингу від AnTuTu:

Huawei Mate 40 Pro (92,45%);

iQOO Z5 (92,45%);

Honor Magic3 (92,43%);

Honor Magic3 Pro (92,14%);

Oppo K9 Pro 5G (91,54%).

Нагадаємо, що у 2022 році Apple покаже нові смартфони — інсайдери вже розкрили вартість нових iPhone 14, які трохи подорожчають. Так, цінники на деякі моделі піднімуться на $100, якщо порівнювати з торішніми версіями.