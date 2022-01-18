10 Android-смартфонов, которыми больше всего довольны пользователи

Создатели известной программы AnTuTu для тестирования смартфонов составили рейтинг устройств, которыми пользователи довольны больше всего. В декабре 2021 гаджеты из Кореи максимально радовали своих владельцев.

Так, первые две позиции за Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G и Galaxy S21 Ultra 5G — 97,25% и 93,14% довольных пользователей соответственно. Оба устройства считаются флагманами — мощные процессоры, отличное качество дисплеев и передовые камеры. Также смартфоны способны заряжаться за считанные минуты — все благодаря поддержке мощности в 120 Ватт.

Замыкает тройку лидеров Redmi Note 11 Pro+ с отметкой в 92,86%. Сравнительно недорогой флагман, который всем своим видом пытается копировать последние iPhone 13. Плоские грани, мощный чипсет и быстрая зарядка — все это более чем устраивает пользователей.

Благодаря симпатиям покупателей, на четвертом месте расположился Huawei P50 Pro (92,75%) — смартфон пока не добрался до рынка Европы, но в Китае его хвалят за мощную камеру и объемный аккумулятор на 4360 мА/ч.

Пятое место за Vivo S10 Pro — характеристики пусть и не флагманские, но и плохим устройство назвать нельзя. Современный процессор Dimensity 1100 SoC, тройная камера поддерживает широкоформатную и макросъемку. Его результат — 92,67% довольных пользователей.

Остальные смартфоны из рейтинга от AnTuTu:

Huawei Mate 40 Pro (92,45%);

iQOO Z5 (92,45%);

Honor Magic3 (92,43%);

Honor Magic3 Pro (92,14%);

Oppo K9 Pro 5G (91,54%).

Напомним, что в 2022 году Apple покажет новые смартфоны — инсайдеры уже раскрыли стоимость новых iPhone 14, которые слегка подорожают. Так, ценники на некоторые модели поднимутся на $100, если сравнивать с прошлогодними версиями.