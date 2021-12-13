Напередодні новорічних свят знову актуальною стає тема вибору ялинки.

Усе більшої популярності набирають деревця в горщику, адже їх можна висадити після свят. Щодо штучних ялинок, екологи і досі дискутують, що безпечніше – зберегти ліс чи дихати токсичним пластиком.

Яку ялинку обрати і скільки коштують новорічні красуні – читайте далі у матеріалі.

Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя новорічну ялинку обирає та бронює заздалегідь. Вже третій рік у родині виконавця атмосферу свята створює саме жива ялинка в горщику.

– Ялинка жива, вона пахне та стоїть кілька тижнів. Ти її поливаєш, і потім вона продовжує жити в тебе на подвір’ї чи прибудинковій території. Наприклад, наша ялинка з минулого року росте у нас біля будинку, – каже Тарас Тополя.

Ціна на новорічну красуню залежить від її форми та розміру. Підприємець Роман розповів, що одне дерево коштує від 700 грн. Найдорожчі – по 2 тис. грн.

Якщо ж купувати бажання немає, а святкового настрою вдома хочеться, можна взяти ялинку в оренду. Втім, щоб вона не загинула, її треба доглядати – поливати та не ставити біля батареї, інакше висаджене дерево не приживеться.

– Якщо ми надаємо ялинку в оренду, то через 10-14 днів ми приїжджаємо і забираємо її. Якщо ялинка простоїть більше ніж два тижні в теплому і освітлюваному приміщенні, вона прокидається і починає рости, – каже Роман Любека.

Для поціновувачів зрубаних ялинок в лісгоспах відкриють спеціальні майданчики. Коштуватиме така красуня значно дешевше, ніж на стихійних ринках столиці. Та й на місці вирубаних дерев – засаджують нові.

– Ціна на ялинки в нас коливається від 120 до 300 грн, залежно від висоти дерева. Я дивлюсь, щоб вона була пишною. Чим густіша ялинка, тим вона красивіша, – каже працівник майданчинка.

За кілька днів відкриють і ялинкові базари. В мобільному додатку можна буде перевірити, скільки дереву років та звідки його привезли. Торговець Андрій переконує, що ціни від минулого року не зросли.

Іще ширший вибір – штучних ялинок. Зелені, білі, червоні та навіть дизайнерські все більше стають схожими на справжні. Ціни на будь-який гаманець, деякі – на дуже товстий.

– Найдешевші ялинки від 200 грн, найдорожчі – 20-25 тис. грн. Грудень – це традиційно місяць підготовки до Нового року, але вже зараз спостерігається тенденція придбання ялинок не тільки дешевого сегмента, а із урахуванням якості, – розповіла Оксана Мізернюк, керівниця садового центру.

Продавці ялинок запевняють, що заощаджувати на новорічному настрої не можна, оскільки атмосфера свята має бути в кожному домі.