Відомі за межами країни штучні новорічні ялинки виробляють на Прикарпатті у селі Ковалівка.

Власник фабрики започаткував свій бізнес на початку 2000-х років. Спочатку возив деревця та новорічні прикраси з Польщі, а потім зрозумів, що свято можна творити і вдома.

Тепер сімейний бізнес виготовляє 140 різновидів ялинок і вже на світовому ринку потіснив головних конкурентів – китайців.

Працівник ялинкової фабрики Іван вручну нитками кріпить гілочку до гілочки. Аналогів такої, так званої канадської ялинки, в Україні немає.

Вона складна у виготовленні й тому дорога у виробництві. Минулого року саме такі ялинки відправляли з Прикарпаття замовникам в Англію та до Прибалтики.

– За зміну можна виготовити близько 1 тис. гілочок. Це важко, болять пальці та руки, – каже Іван Терзівець, працівник виробництва.

Разом з Іваном на виробництві вже 12 років працює і Василь. Жартує, має такий досвід, що складає ялинки із заплющеними очима.

– Вранці прокинувся, кави попив і вже на роботі. Коли починається сезон, це кінець новорічних свят, так у нас цілий рік новорічний настрій, – додав Василь Валярчук.

Новорічний настрій у селі Ковалівка триває щороку з лютого по грудень. І так уже два десятиліття, відколи місцевий житель Петро Білінський відкрив тут ялинкову фабрику.

– На європейський ринок потрапити складно, бо ми туди пробивалися останніх пять років. Ми в них купляємо сировину, плівку ПВХ, і коли ми виготовляємо ялинку і відправляємо їм, ми зобов’язані на сировину робити нові сертифікати європейського зразка, – поділився Петро Білінський, власник виробництва.

Петро запевняє, що деревця виробляють виключно з екологічно чистих матеріалів – із гранул, які використовують для пакування харчів. Фарби теж беруть нетоксичні.

Цьогоріч тут виготовили вже понад 100 тис. ялинок. У цеху над ними працюють з півсотні людей. У передноворічні місяці, коли багато замовлень – доводиться винаймати працівників додатково.

Найдешевша, 35-сантиметрова красуня, коштує 20 грн. Найдорожча – шестиметрова – 55 тис. грн.

Ялинки з Ковалівки цьогоріч прикрашатимуть кулуари Верховної Ради й Офіс президента. А вже після новорічних та різдвяних свят – прикарпатські дерева поїдуть на міжнародну виставку до Німеччини. У Франкфурті-на-Майні вони представлятимуть Україну як новорічні тренди 2023 року.