Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Свята в Україні

Де в Києві можна купити живу ялинку: адреси ярмарків і ціни

10 Грудня 2021, 19:09
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
ялинки, новий рік
Джерело: Depositphotos

Вже 15 грудня у Києві відкриється майже 200 офіційних ярмарків із продажу живих новорічних дерев. Вартість хвойних на офіційних точках продажу становитиме від 150 до 500 грн.

Ярмарки працюватимуть у всіх районах столиці до 31 грудня. Повний перелік адрес ярмарків із продажу живих новорічних дерев – дивіться у документі.

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексія Кулеби, закликає українців купувати ялинки лише на офіційних ярмарках, оскільки на стихійних ринках продаж дерев реалізовується без документів, у зв’язку з чим вони можуть бути шкідливими.

Вимоги до організації ярмарок:

  • усі дерева мають бути чиповані або містити етикетки. Це захищатиме від купівлі незаконно зрублених дерев.
  • майданчик обов’язково повинен бути огородженим;
  • ярмарка повинна містити інформацією про підприємницьку діяльність, яка здійснює продаж на локації;
  • повинна бути лінійка для виміру розміру дерева й зазначена вартість погонного метра.

А ті, хто не хоче купувати живі дерева, можуть придбати штучні новорічні ялинки. Раніше ми писали, що їх виробляють на Прикарпатті у селі Ковалівка.

Власник фабрики започаткував свій бізнес на початку 2000-х років. Тепер сімейний бізнес виготовляє 140 різновидів ялинок і вже на світовому ринку потіснив головних конкурентів – китайців.

Найдешевша, 35-сантиметрова красуня, коштує 20 грн. Найдорожча – шестиметрова – 55 тис. грн.

Читайте також:
Де в Києві можна купити живу ялинку: адреси ярмарків і ціниКовзанка, арки та 31-метрова ялинка: як прикрасять Софійську площу

Джерело
КМДА
Теги
Новорічні свята , новорічна ялинка , Ялинки , ярмарка
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка