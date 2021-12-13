В канун новогодних праздников снова актуальной становится тема выбора елки.

Все большую популярность набирают деревца в горшке, ведь их можно высадить после праздников. Что касается искусственных елок, экологи до сих пор дискутируют, что безопаснее — сохранить лес или дышать токсичным пластиком.

Какую елку выбрать и сколько стоят новогодние красавицы – читайте далее в материале.

Лидер группы Антитіла Тарас Тополя новогоднюю елку выбирает и бронирует заранее. Уже третий год в семье исполнителя атмосферу праздника создает живая елка в горшке.

— Елка живая, она пахнет и стоит несколько недель. Ты ее поливаешь, и потом она продолжает жить у тебя во дворе или на придомовой территории. Например, наша елка с прошлого года растет у нас возле дома, — говорит Тарас Тополя.

Цена на новогоднюю красавицу зависит от ее формы и размера. Предприниматель Роман рассказал, что одно дерево стоит от 700 грн. Самые дорогие – по 2 тыс. грн.

Если покупать желания нет, а праздничного настроения дома хочется, можно взять елку в аренду. Впрочем, чтобы она не погибла, за ней нужно ухаживать — поливать и не ставить у батареи, иначе высаженное дерево не приживется.

– Если мы предоставляем елку в аренду, то через 10-14 дней мы приезжаем и забираем ее. Если елка простоит больше двух недель в теплом и освещаемом помещении, она просыпается и начинает расти, — говорит Роман Любека.

Для любителей срубленных елок в лесхозах откроют специальные площадки. Стоить такая красавица будет значительно дешевле, чем на стихийных рынках столицы. Да и на месте вырубленных деревьев – засаживают новые.

– Цены на елки у нас колеблются от 120 до 300 грн, в зависимости от высоты дерева. Я смотрю, чтобы она была пышная. Чем гуще елка, тем она красивее, — говорит работник площадки.

Через несколько дней откроют и елочные базары. В мобильном приложении можно будет проверить, сколько дереву лет и откуда его привезли. Торговец Андрей утверждает, что цены с прошлого года не выросли.

Еще более широк выбор искусственных елок. Зеленые, белые, красные и даже дизайнерские все больше становятся похожими на настоящие. Цены на любой кошелек, некоторые – на очень толстый.

— Самые дешевые елки от 200 грн, самые дорогие – 20-25 тыс. грн. Декабрь – это традиционно месяц подготовки к Новому году, но уже сейчас наблюдается тенденция приобретения елок не только дешевого сегмента, а и с учетом качества, – рассказала Оксана Мизернюк, руководительница садового центра.

Продавцы елок уверяют, что экономить на новогоднем настроении нельзя, поскольку атмосфера праздника должна быть в каждом доме.