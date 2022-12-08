Новий Рік 2023 не за горами – саме час обрати подарунки для своїх близьких. Відомо, що наступний рік стане періодом чорного кролика. Ця тварина має свої принципи, які тісно пов’язані з тим, чи усміхнеться успіх у наступні 365 днів.

Так, кролика можна задобрити подарунками, але не всіма – є і те, що може спричинити невдачу та біду.

Подарунки на Новий Рік 2023 – далі у матеріалі.

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Оскільки кролик – любитель затишку та тиші, можна сміливо вибирати подарунки для дому. У разі війни під цю категорію відмінно підходять настільні лампи. Краще брати на акумуляторах чи батарейках. Президент точно зробить житло затишним.

Ще один подарунок, який точно не буде зайвим – це термобілизна чи піжама. Зараз потрібно тепло одягатись – це стосується навіть сну. Завжди краще вилізти з-під ковдри, якщо стане жарко, ніж промерзнути та захворіти.

Кролик – дуже допитлива тварина. Можна подарувати нову книгу, електронну читалку чи навіть смартфон. Отримувач точно буде задоволеним, як і пухнаста тварина з китайського календаря.

Чотирилапий також любить дуже поїсти. Для близьких потрібно замовити щось пожувати – набір різних горіхів, або сухофруктів. Це дозволить поєднати приємне з корисним.

Новий Рік 2023 буде роком кролика – час з’ясувати, яким він буде за східним календарем. Про те, що чекає на нас вже наступного року, можна дізнатися на Фактах ICTV.