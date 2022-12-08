Новый Год 2023 не за горами — самое время выбрать подарки для своих близких. Известно, что следующий год будет периодом черного кролика. Это животное имеет свои принципы, которые тесно связаны с тем, улыбнется ли удача в следующие 365 дней.

Так, кролика можно задобрить подарками, но не всеми — есть и то, что может навлечь неудачу и беду.

Подарки на Новый Год 2023 — далее в материале.

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Так как кролик — любитель уюта и тишины, можно смело выбирать подарки для дома. В условиях войны под эту категорию отлично подходят настольные лампы. Лучше брать на аккумуляторах или батарейках. Презент точно сделает жилище уютным.

Еще один подарок, который точно не будет лишним — это термобелье или пижама. Сейчас нужно тепло одеваться — это касается даже сна. Всегда лучше вылезти из-под одеяла если станет жарко, чем промерзнуть и заболеть.

Кролик — очень любознательное животное. Можно подарить новую книгу, электронную читалку или даже смартфон. Получатель точно будет довольным, как и пушистое животное из китайского календаря.

Четырехлапый также любит очень поесть. Для близких нужно заказать набор различных орехов, или же сухофруктов. Это позволит совместить приятное с полезным.

Новый Год 2023 будет годом кролика — самое время выяснить, каким он будет по восточному календарю. О том, что ждет нас уже в следующем году, можно узнать на Фактах ICTV.