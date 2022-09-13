Лето недавно закончилось, поэтому все в ожидании следующего важного события — Нового года. Уже меньше чем через четыре месяца наступит 2023 год, поэтому самое время подумать о праздничном платье, какие блюда готовить и как украшать дом.

Какого животного будет 2023 год и какой цвет будет главным в грядущем году — узнавали Факты ICTV.

Новый 2023 год по восточному календарю

Большинство стран в мире отмечают Новый год 1 января. В 2023-м празднование придется на выходные — в ночь с субботы (31 декабря 2022) на воскресенье (1 января 2023).

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Кроме того, грядущий год будет невисокосный. В нем 365 дней, а в феврале этого года 28 дней.

Символом 2023 года будет Черный водяной Кролик.

Кролик — ласковое, нежное и спокойное животное, поэтому, вероятнее всего, 2023 год будет довольно спокойным и гармоничным.

Люди, рожденные под этим восточным знаком, считаются смелыми и волевыми с легким характером. Стоит отметить, что 2023 год будет успешным для целеустремленных, самостоятельных людей, которые постоянно развиваются и совершенствуются.

Животное по восточному календарю отличается своей добротой, дружелюбием, чувствительностью, элегантностью, сдержанностью, осторожностью, нежностью, но в то же время уверенностью в себе, проницательностью и гибкостью.

Кролик — романтик, мечтатель и максималист в любви. Семья для него имеет большое значение. Домочадцы будут жить комфортно рядом с таким хозяином или хозяйкой дома.

Как правило, финансовая независимость нужна этому представителю гороскопа для того, чтобы достичь заветных целей в личной жизни. Он сделает все возможное, чтобы его вторая половинка и дети были счастливы.

Как правильно встречать 2023 год

Лучше всего, встречать 2023-й в кругу семьи — тихо, прилично и предсказуемо.

Одежда

Поскольку символ 2023 года — Черный Водяной Кролик, встречать Новый год можно в черных, синих, голубых, фиолетовых, розовых и красных цветах.

Кроме того, в одежде можно использовать блестки, пайетки, ткани с люрексом и тому подобное. Образ в светлых тонах удачно дополнят яркие или контрастные аксессуары.

Наряд для встречи Нового года 2023 должен быть не вычурным, а уютным.

Праздничный стол

Чтобы угодить кролику, на столе должны быть овощи, фрукты, зелень. Именно таким продуктом предпочитает кроль. Центральное место на праздничном столе стоит отдать овощным и фруктовым салатам или легким закускам.

Однако отказываться от мяса не стоит. Мяса кролика, конечно, не должно быть, но блюда с индейкой, курицей, свининой будут вполне уместны.

Елка

Новогоднее дерево следует украшать в пастельных цветах — белый, светло-розовый, голубой, бежевый и тому подобное.

Однако не нужно отказываться от старых елочных игрушек. Вы можете купить в этом году несколько Новый игрушек и повесить их на виду.

Также купите несколько статуэток и игрушек кролика.