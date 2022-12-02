2023 рік – це рік кролика. Це четвертий із 12-річного циклу тварин, пов’язаний із китайським календарем та зодіаком.

Зі зміною тварини також доводиться ретельніше підходити до вибору подарунків – вкрай важливо вгадати та зробити своїх близьких чи друзів щасливими.

Чого не можна дарувати на Новий Рік 2023 року кролика – далі в матеріалі.

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Щоб задобрити зайчика, потрібно йому догодити з подарунком. Це доволі тиха тварина, яка не любить розкіш і доводить свою важливість іншим. Краще відмовитися від дорогих подарунків, якими можна здивувати близьких.

Найголовніше – презент має бути вручено від щирого серця. Щирість і увага завжди важливіші за цінник.

З основного, чого дарувати не варто, – гелі для душу, шампуні і все те, що призначається для догляду за тілом.

Також краще не витрачатися на парфуми та туалетну воду. До списку заборон можна додати годинник, дзеркала та рушники.

Кролик також не любить гострих предметів, що ріжуть – не варто купувати набори ножів.

Гроші, навіть якщо у конверті, теж небажаний подарунок. Утім, в умовах війни він не виявиться зайвим.

Тварини – під забороною. Якщо близький не бажав собі нового друга – краще цю ідею викреслити зі списку гідних подарунків.

Дізнатися більше про символ 2023 року можна на Фактах ICTV. Саме час з’ясувати, що чекає на нас усіх наступного року, і чи принесе нам хороші новини.