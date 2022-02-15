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Заборони і прикмети на Стрітення Господнє 2022

15 Лютого 2022, 09:17
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Заборони і прикмети на Стрітення Господнє 2022

15 лютого християни відзначають Стрітення Господнє, зустріч Симеона з маленьким Ісусом Христом.

Під час церковного богослужіння необхідно освячувати свічки. Після цього їх роздають парафіянам.

По одному з повір’їв, освячені в цей день свічки вбережуть будинок від бур, людей – від хвороб і пристріту, а посіви – від граду та сильних вітрів.

Такі свічки зберігалися вдома і запалювалися тільки при негоді, природних катаклізмах, під час складних пологів або ж при смерті людини.

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Народні прикмети

  • Сильний вітер на Стрітення Господнє – поганий знак для врожаю.
  • Ясна і тиха погода віщує хороший рік для пасічників.
  • Якщо ніч перед святом видалася ясною, отже цього року буде великий урожай фруктів.
  • Ті, хто відправляються в далеку дорогу на свято, можуть не скоро повернутися додому.
  • Якщо на Стрітення Господнє буде сильний снігопад, то разом з весною прийдуть й дощі.

Що не можна робити на Стрітення Господнє

  • У це свято не можна нудьгувати, оскільки здавна вірили в те, що під час нього треба веселитися.
  • Не можна в цей день займатися важкою роботою, крім тієї, що робиться на благо інших людей.
  • Не варто на Стрітення Господнє класти гроші на кухонний стіл, інакше удача може піти з вашого будинку.
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Теги
Свято , Стрітення Господнє
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