15 лютого християни відзначають Стрітення Господнє, зустріч Симеона з маленьким Ісусом Христом.

Під час церковного богослужіння необхідно освячувати свічки. Після цього їх роздають парафіянам.

По одному з повір’їв, освячені в цей день свічки вбережуть будинок від бур, людей – від хвороб і пристріту, а посіви – від граду та сильних вітрів.

Такі свічки зберігалися вдома і запалювалися тільки при негоді, природних катаклізмах, під час складних пологів або ж при смерті людини.

Народні прикмети

Сильний вітер на Стрітення Господнє – поганий знак для врожаю.

Ясна і тиха погода віщує хороший рік для пасічників.

Якщо ніч перед святом видалася ясною, отже цього року буде великий урожай фруктів.

Ті, хто відправляються в далеку дорогу на свято, можуть не скоро повернутися додому.

Якщо на Стрітення Господнє буде сильний снігопад, то разом з весною прийдуть й дощі.

Що не можна робити на Стрітення Господнє