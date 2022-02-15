15 февраля христиане отмечают Сретение Господне, встречу Симеона с маленьким Иисусом Христом.
Во время церковного богослужения необходимо освящать свечи. После этого их раздают прихожанам.
По одному из поверий, освященные в этот день свечи уберегут дом от бурь, людей — от болезней и сглазов, а посевы — от града и сильных ветров.
Такие свечи хранились дома и зажигались только при непогоде, природных катаклизмах, во время сложных родов или же при смерти человека.
Народные приметы
- Сильный ветер на Сретение Господне — плохой знак для урожая.
- Ясная и тихая погода сулит хороший год для пасечников.
- Если ночь перед праздником выдалась ясной, значит будет в этом году большой урожай фруктов.
- Те, кто отправляются в дальнюю дорогу на праздник, могут нескоро вернуться домой.
- Если на Сретение Господне будет сильный снегопад, то вместе с весной придут и дожди.
Что нельзя делать на Сретение Господне
- В этот праздник нельзя скучать, поскольку издревле верили в то, что во время него нужно веселиться.
- Нельзя в этот день заниматься тяжелой работой, кроме той, что делается на благо других людей.
- Не стоит на Сретение Господне класть деньги на кухонный стол, иначе удача может уйти из вашего дома.
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