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Запреты и приметы на Сретение Господне 2022

15 февраля 2022, 09:17
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Запреты и приметы на Сретение Господне 2022

15 февраля христиане отмечают Сретение Господне, встречу Симеона с маленьким Иисусом Христом.

Во время церковного богослужения необходимо освящать свечи. После этого их раздают прихожанам.

По одному из поверий, освященные в этот день свечи уберегут дом от бурь, людей — от болезней и сглазов, а посевы — от града и сильных ветров.

Такие свечи хранились дома и зажигались только при непогоде, природных катаклизмах, во время сложных родов или же при смерти человека.

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Народные приметы

  • Сильный ветер на Сретение Господне — плохой знак для урожая.
  • Ясная и тихая погода сулит хороший год для пасечников.
  • Если ночь перед праздником выдалась ясной, значит будет в этом году большой урожай фруктов.
  • Те, кто отправляются в дальнюю дорогу на праздник, могут нескоро вернуться домой.
  • Если на Сретение Господне будет сильный снегопад, то вместе с весной придут и дожди.

Что нельзя делать на Сретение Господне

  • В этот праздник нельзя скучать, поскольку издревле верили в то, что во время него нужно веселиться.
  • Нельзя в этот день заниматься тяжелой работой, кроме той, что делается на благо других людей.
  • Не стоит на Сретение Господне класть деньги на кухонный стол, иначе удача может уйти из вашего дома.
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Теги
Праздник , Стрітення Господнє
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