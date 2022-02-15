15 февраля христиане отмечают Сретение Господне, встречу Симеона с маленьким Иисусом Христом.

Во время церковного богослужения необходимо освящать свечи. После этого их раздают прихожанам.

По одному из поверий, освященные в этот день свечи уберегут дом от бурь, людей — от болезней и сглазов, а посевы — от града и сильных ветров.

Такие свечи хранились дома и зажигались только при непогоде, природных катаклизмах, во время сложных родов или же при смерти человека.

Народные приметы

Сильный ветер на Сретение Господне — плохой знак для урожая.

Ясная и тихая погода сулит хороший год для пасечников.

Если ночь перед праздником выдалась ясной, значит будет в этом году большой урожай фруктов.

Те, кто отправляются в дальнюю дорогу на праздник, могут нескоро вернуться домой.

Если на Сретение Господне будет сильный снегопад, то вместе с весной придут и дожди.

Что нельзя делать на Сретение Господне