Стрітення Господнє – одне з найбільших свят, які святкують християни. Він символізує зустріч Ісуса Христа з людством, яка відбулася через 40 днів після Різдва.

Традиційно, цього дня у церквах проходять богослужіння, а для багатьох із нас це означає зустріч Старого та Нового Завітів. По народному повір’ю, у цей день зустрічається зима та весна.

Факти ICTV підготували найкращі привітання зі Стрітенням Господнім у листівках, які порадують ваших друзів та близьких навіть на відстані. Вже незабаром весна замінить холодну зиму — час проводити відпочинок разом із сім’єю.

Відомо, що свято Стрітення Господнє з’явилося у церкві Єрусалиму у IV столітті. Цього дня заборонено сваритися з близькими, а також займатись рутиною — шити, в’язати, а також займатися важкою фізичною працею.

У цей день нехай гроші будуть вдома — якщо їх дати у борг, великий шанс що їх не повернуть. Також не потрібно купатися у ванній та ходити у лазню.

Вже незабаром настане весна — березень приготував величезну кількість свят для українців. Наприклад, на початок місяця припадає Масляна, а після неї – Міжнародний жіночий день. Ознайомитися з повним календарем свят березня 2022 року можна на Фактах ICTV.