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День ангела Тимофія: привітання в листівках, СМС і значення імені

4 Лютого 2022, 09:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
День ангела Тимофія: привітання в листівках, СМС і значення імені
Джерело: Pexels

4 лютого відзначають день ангела Тимофія. Іменини святкуються на честь пам’яті святого апостола Тимофія, котрий був улюбленим учнем апостола Павла.

У народі 4 лютого називали – Тимофій-напівзимник чи Тимофєєв день. Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Тимофія в листівках і СМС. Якщо у вас є знайомі власники цього імені, не забудьте привітати їх.

Привітання з днем ангела Тимофія у листівках

З Днем ангела Тимофія

Привітання з Днем ангела Тимофія

Привітання з Днем ангела Тимофія у листівках

Привітання з Днем ангела Тимофія у листівках

Привітання з Днем ангела Тимофія у листівках

Привітання з днем ангела Тимофія у СМС

***

Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас у світі,
Просто чудо – ти такий!
Тимофій, тебе вітаємо,
З днем народження твоїм,
І тобі одне бажаємо –
Будь завжди ти золотим!

***

У Тимофія нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла.

***

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Тимофій,
Прийми привітання!

Значення імені Тимофій

Тимофій ім’я давньогрецького походження та в перекладі означає той, хто шанує Бога.

Цікаво, що за православним календарем ім’я Тимофій згадується 20 разів на рік – переважно двічі на місяць.

Переважно людина з таким ім’ям спокійна і терпляча, вона має шалену популярність серед дівчат. Про чоловіків, які носять ім’я Тимофій, часто кажуть, що вони душа компанії.

Власники цього імені часто бувають у роботі скрупульозні, також вони заглиблюються в деталі. За своєю натурою Тимофій не лідер, бо не вміє керувати людьми.

У стосунках з жінками Тимофія ніжний і м’який.

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Теги
іменини , Привітання , Церковні свята
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