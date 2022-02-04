4 лютого відзначають день ангела Тимофія. Іменини святкуються на честь пам’яті святого апостола Тимофія, котрий був улюбленим учнем апостола Павла.
У народі 4 лютого називали – Тимофій-напівзимник чи Тимофєєв день. Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Тимофія в листівках і СМС. Якщо у вас є знайомі власники цього імені, не забудьте привітати їх.
Привітання з днем ангела Тимофія у листівках
Привітання з днем ангела Тимофія у СМС
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Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас у світі,
Просто чудо – ти такий!
Тимофій, тебе вітаємо,
З днем народження твоїм,
І тобі одне бажаємо –
Будь завжди ти золотим!
***
У Тимофія нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла.
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Тимофій,
Прийми привітання!
Значення імені Тимофій
Тимофій ім’я давньогрецького походження та в перекладі означає той, хто шанує Бога.
Цікаво, що за православним календарем ім’я Тимофій згадується 20 разів на рік – переважно двічі на місяць.
Переважно людина з таким ім’ям спокійна і терпляча, вона має шалену популярність серед дівчат. Про чоловіків, які носять ім’я Тимофій, часто кажуть, що вони душа компанії.
Власники цього імені часто бувають у роботі скрупульозні, також вони заглиблюються в деталі. За своєю натурою Тимофій не лідер, бо не вміє керувати людьми.
У стосунках з жінками Тимофія ніжний і м’який.