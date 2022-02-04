4 лютого відзначають день ангела Тимофія. Іменини святкуються на честь пам’яті святого апостола Тимофія, котрий був улюбленим учнем апостола Павла.

У народі 4 лютого називали – Тимофій-напівзимник чи Тимофєєв день. Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Тимофія в листівках і СМС. Якщо у вас є знайомі власники цього імені, не забудьте привітати їх.

Привітання з днем ангела Тимофія у листівках

Привітання з днем ангела Тимофія у СМС

***

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас у світі,

Просто чудо – ти такий!

Тимофій, тебе вітаємо,

З днем народження твоїм,

І тобі одне бажаємо –

Будь завжди ти золотим!

***

У Тимофія нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Тимофій,

Прийми привітання!

Значення імені Тимофій

Тимофій ім’я давньогрецького походження та в перекладі означає той, хто шанує Бога.

Цікаво, що за православним календарем ім’я Тимофій згадується 20 разів на рік – переважно двічі на місяць.

Переважно людина з таким ім’ям спокійна і терпляча, вона має шалену популярність серед дівчат. Про чоловіків, які носять ім’я Тимофій, часто кажуть, що вони душа компанії.

Власники цього імені часто бувають у роботі скрупульозні, також вони заглиблюються в деталі. За своєю натурою Тимофій не лідер, бо не вміє керувати людьми.

У стосунках з жінками Тимофія ніжний і м’який.