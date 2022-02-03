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День святого апостола Тимофея — какой праздник 4 февраля и что нельзя делать

3 февраля 2022, 13:30
Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
День святого апостола Тимофея — какой праздник 4 февраля и что нельзя делать

4 февраля 2022 —  выпадает на пятницу.

Какие праздники отмечают 4 февраля. Приметы и запреты, на которые нужно обратить внимание 4 февраля, а также кто отмечает именины, читайте в материале.

Церковные праздники 4 февраля 2022:

  • День памяти святого апостола Тимофея. В народе его называли полузимником, поскольку этот день считается серединой зимы.
  • День памяти преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца.

Именины 4 февраля 2022 празднуют Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Макар, Николай, Петр, Тимофей.

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Народные приметы на 4 февраля:

  • Если днем ​​светит солнце — ждите весну раньше.
  • Снегопад в этот день предвещает хороший урожай летом и осенью.
  • Если началась метель, то, по примете, такая погода продлится еще неделю.
  • Сны, которые снятся на Тимофея, считаются вещими.

Что нельзя делать:

  • Из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастья.
  • Рассказывать вещий сон, который приснился в ночь на 4 февраля.
  • Рисковать и играть в азартные игры.

Международные праздники:

  • День борьбы против рака. В этот день неравнодушные привлекают внимание общества к глобальной проблеме, напоминают о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания.
  • Международный день человеческого братства. Эта дата должна напомнить нам о мире, который должен быть между мировыми религиями.
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Национальные праздники:

  • Национальный день домашнего супа в США. Праздник призван напомнить людям, что лучше домашней горячей еды нет ничего лучше.
    Фестиваль цветов в Таиланде. Праздник проходит на севере страны в городе Чиангмай (его также называли “розой севера”) и отличается невероятной красотой растений, которые выращивают по традиции садоводы.

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