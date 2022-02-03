4 февраля 2022 — выпадает на пятницу.
Какие праздники отмечают 4 февраля. Приметы и запреты, на которые нужно обратить внимание 4 февраля, а также кто отмечает именины, читайте в материале.
Церковные праздники 4 февраля 2022:
- День памяти святого апостола Тимофея. В народе его называли полузимником, поскольку этот день считается серединой зимы.
- День памяти преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца.
Именины 4 февраля 2022 празднуют Георгий, Ефим, Иван, Иосиф, Макар, Николай, Петр, Тимофей.
Народные приметы на 4 февраля:
- Если днем светит солнце — ждите весну раньше.
- Снегопад в этот день предвещает хороший урожай летом и осенью.
- Если началась метель, то, по примете, такая погода продлится еще неделю.
- Сны, которые снятся на Тимофея, считаются вещими.
Что нельзя делать:
- Из дома нельзя выносить мусор, чтобы не вынести счастья.
- Рассказывать вещий сон, который приснился в ночь на 4 февраля.
- Рисковать и играть в азартные игры.
Международные праздники:
- День борьбы против рака. В этот день неравнодушные привлекают внимание общества к глобальной проблеме, напоминают о том, насколько опасны и распространены сейчас онкологические заболевания.
- Международный день человеческого братства. Эта дата должна напомнить нам о мире, который должен быть между мировыми религиями.
Национальные праздники:
- Национальный день домашнего супа в США. Праздник призван напомнить людям, что лучше домашней горячей еды нет ничего лучше.
Фестиваль цветов в Таиланде. Праздник проходит на севере страны в городе Чиангмай (его также называли “розой севера”) и отличается невероятной красотой растений, которые выращивают по традиции садоводы.