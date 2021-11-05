У грудні 2021 року на українців чекає багато професійних свят. Наприклад, початку місяця припадає День працівників прокуратури. У середині грудня українці відзначатимуть День адвокатури та День працівника суду. Під кінець місяця своє свято відзначатимуть енергетики та працівники архівних установ.

Традиційно, у календарі також присутні й міжнародні свята – Міжнародний день мігрантів та Міжнародний день солідарності людей.

Загалом, у грудні українці працюватимуть 22 робочі дні, а відпочиватимуть – 9 днів.

У понеділок, 27 числа, українці не йдуть на роботу, оскільки на 25 число припадає одне з головних християнських свят – Різдво Христове.

Свята у грудні 2021 — список

1 грудня – Всесвітній день боротьби проти СНІДу, День працівників прокуратури;

2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства;

3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю;

4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці;

5 грудня – День працівників статистики, Міжнародний день добровольців в ім’я економічного та соціального розвитку;

6 грудня – День Збройних Сил України;

7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування;

8 грудня – День непорочного Зачаття Діви Марії;

9 грудня – Міжнародний день боротьби проти корупції;

10 грудня – День прав людини;

11 грудня – Міжнародний день гір;

12 грудня – День Сухопутних військ Збройних Сил України;

14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора);

15 грудня – День працівника суду;

17 грудня – День працівника державної виконавчої служби;

18 грудня – Міжнародний день мігрантів;

19 грудня – День адвокатури, День Святого Миколая;

20 грудня – Міжнародний день солідарності людей;

22 грудня – День енергетика;

22 грудня – День дипломатичної служби України;

24 грудня – День працівників архівних установ, католицький Святвечір;

25 грудня – Різдво Христове;

26 грудня – День Святого сімейства;

28 грудня – День святих невинних немовлят Віфлеємських.

Щодо православних свят, то в грудні на українців чекає День Святого Миколая, а також Різдво Христове.

Ознайомитись із повним списком православних свят на грудень 2021 року можна у календарі Фактів ICTV.