У грудні 2021 року на українців чекає багато професійних свят. Наприклад, початку місяця припадає День працівників прокуратури. У середині грудня українці відзначатимуть День адвокатури та День працівника суду. Під кінець місяця своє свято відзначатимуть енергетики та працівники архівних установ.
Традиційно, у календарі також присутні й міжнародні свята – Міжнародний день мігрантів та Міжнародний день солідарності людей.
Загалом, у грудні українці працюватимуть 22 робочі дні, а відпочиватимуть – 9 днів.
У понеділок, 27 числа, українці не йдуть на роботу, оскільки на 25 число припадає одне з головних християнських свят – Різдво Христове.
Свята у грудні 2021 — список
1 грудня – Всесвітній день боротьби проти СНІДу, День працівників прокуратури;
2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування рабства;
3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю;
4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці;
5 грудня – День працівників статистики, Міжнародний день добровольців в ім’я економічного та соціального розвитку;
6 грудня – День Збройних Сил України;
7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації, День місцевого самоврядування;
8 грудня – День непорочного Зачаття Діви Марії;
9 грудня – Міжнародний день боротьби проти корупції;
10 грудня – День прав людини;
11 грудня – Міжнародний день гір;
12 грудня – День Сухопутних військ Збройних Сил України;
14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора);
15 грудня – День працівника суду;
17 грудня – День працівника державної виконавчої служби;
18 грудня – Міжнародний день мігрантів;
19 грудня – День адвокатури, День Святого Миколая;
20 грудня – Міжнародний день солідарності людей;
22 грудня – День енергетика;
22 грудня – День дипломатичної служби України;
24 грудня – День працівників архівних установ, католицький Святвечір;
25 грудня – Різдво Христове;
26 грудня – День Святого сімейства;
28 грудня – День святих невинних немовлят Віфлеємських.
Щодо православних свят, то в грудні на українців чекає День Святого Миколая, а також Різдво Христове.
Ознайомитись із повним списком православних свят на грудень 2021 року можна у календарі Фактів ICTV.