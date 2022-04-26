26 квітня у світі відзначають Міжнародний день пам’яті про Чорнобильську катастрофу. Відзначення цього дня своєю резолюцією проголосила Генеральна Асамблея ООН 8 грудня 2016 року.

Церковне свято 26 квітня 2022

Віряни сьогодні вшановують пам’ять мучениці Фомаїди. Їй варто молитися, щоб позбавитися від блудної пристрасті. У народному календарі цей день називають Днем Фомаїди Медунки, адже починає цвісти медунка і масово вилітають джмелі.

Крім того, 26 квітня – день пам’яті мученика Артемона. Він відомий як людина, яка 77 років служила при храмі в Лаодикії. Якось він знайшов капище язичників і знищив усіх ідолів, що були там. За це Артемона змушували зректися Христа, але він відмовився і через що був кинутий у киплячу смолу. Він не помер, що здивувало імператора, який під’їхав до чану, щоб переконатися, що там справді була смола і якась сила його зіштовхнула туди. Імператор загинув, воїни розбіглися, а Артемон вийшов із чану та хрестив усіх, хто хотів.

Іменини:

26 квітня іменини відзначають Георгій, Дмитро, Марфа.

Прикмети на 26 квітня:

Якщо верба зацвіла, то холодів більше не буде.

Ворони на верхівках дерев сидять – до тепла, посередині дерева – до похмурої погоди, на землі – до похолодання.

Зозуля голосно і протяжно кричить – до наближення теплих днів.

Зоряна ніч – до врожайного року.

Дуб розпустився – до теплого і погожого літа.

Якщо на дубі залишилося багато жолудів, то буде багатий урожай.

Що не можна робити:

У цей день не варто працювати вдома та прибирати. Будь-яка фізична робота нині під забороною.

Робота на землі теж заборонена.

Сьогодні не бажано піддаватися гріхам, адже заступниця цього дня протистояла ним.

Важливі події 26 квітня:

1828 – почалася війна між Російською та Османською імперіями.

1840 – вийшло перше видання “Кобзаря” Тараса Шевченка.

1863 – прем’єра опери українського композитора Семена Степановича Гулак-Артемовського Запорожець за Дунаєм.

1945 – Україна увійшла до складу ООН як член-засновник.

1954 – Крим було передано зі складу РРФСР до складу Української РСР.

1965 – у Києві відбувся перший ефір радіостанції “Промінь”.

1986 – сталася аварія на Чорнобильській АЕС.

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