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Які свята українці відзначатимуть у 2022 році – список

3 Грудня 2021, 14:00
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
календар 2022

Календар на 2022 рік налічує багато державних та неофіційних свят. Загалом у наступному році українці відпочиватимуть 116 днів. Кількість робочих днів становитиме 249.

Державні свята у 2022 році

  • 1 січня – Новий Рік (субота);
  • 7 січня – Різдво Христове (п’ятниця);
  • 8 березня – Міжнародний жіночий день (вівторок);
  • 24 квітня – Великдень (неділя);
  • 1 травня – День праці (неділя);
  • 9 травня – День Перемоги (понеділок);
  • 12 червня – Трійця (неділя);
  • 28 червня – День Конституції України (вівторок);
  • 24 серпня – День Незалежності України (середа);
  • 14 жовтня – День захисників і захисниць України (п’ятниця);
  • 25 грудня – Різдво Христове (неділя).

Свята у січні 2022

  •  1 січня – Новий рік
  • 6 січня – Святвечір
  • 7 січня – Різдво Христове
  • 14 січня – Старий Новий рік
  • 19 січня – Хрещення Господнє (Богоявління)
  • 20 січня – День Автономної Республіки Крим
  • 21 січня – День обіймів
  • 22 січня – День Соборності тa Свободи України
  • 25 січня – Тетянин день
  • 26 січня – Всесвітній день митниці, День працівника контрольно-ревізійної служби України
  • 27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту
  • 29 січня – День пам’яті героїв Крут
  • 31 січня – Міжнародний день ювеліра

Свята у лютому 2022

  • 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти рака
  • 6 лютого – Міжнародний день бармена
  • 8 лютого – День безпечного Інтернету
  • 9 лютого – Міжнародний день стоматолога
  • 14 лютого – День Святого Валентина
  • 15 лютого – День комп’ютерника, Міжнародний день онкохворої дитини, День вшановування учасників бойових дій на території інших держав, Стрітення Господнє
  • 20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості
  • 21 лютого – Міжнародний день рідної мови
  • 22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів
  • 28 лютого – початок Масляної

Свята у березні 2022

  • 1 березня – Всесвітній день цивільної оборони
  • 3 березня – Всесвітній день письменника
  • 6 березня – кінець Масляної
  • 8 березня – Міжнародний жіночий день
  • 9 березня – Міжнародний день діджея
  • 12 березня – День землевпорядника
  • 15 березня – Всесвітнiй день захисту прав споживачів
  • 20 березня – День працівників ЖКГ тa побутового обслуговування населення
  • 21 березня – 27 березня – Тиждень солідарності з народами, щo борються проти расизму тa расової дискримінації
  • 21 березня – Всесвітній день поезії, Міжнародний день боротьби зa ліквідацію расової дискримінації
  • 22 березня – Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста
  • 23 березня – Всесвітній метеорологічний день
  • 24 березня – Всеукраїнський день боротьби iз захворюваністю туберкульозом
  • 25 березня – Міжнародний день пам’ятi жертв рабства тa трансатлантичної работоргівлі, День Служби безпеки України
  • 26 березня – День Національної гвардії
  • 27 березня – Міжнародний день театру

Свята у квітні 2022

  • 1 квітня – День сміху (День дурня)
  • 7 квітня – Всесвітній день здоров’я
  • 12 квітня – Всесвітній день авіації та космонавтики
  • 15 квітня – День працівників кримінального розшуку України
  • 17 квітня – День працівників пожежної охорони України
  • 18 квітня – День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні
  • 20 квітня – Міжнародний день секретаря
  • 23 квітня – Всеукраїнський день психолога
  • 24 квітня – Великдень
  • 29 квітня – Міжнародний день танцю
  • 30 квітня – Міжнародний день ветеринарного лікаря, День прикордонника

Свята у травні 2022

  • 1 травня – День праці
  • 8 травня – День Матері
  • 9 травня – День перемоги
  • 15 травня – Міжнародний день сімей
  • 17 травня – Міжнародний день інтернету
  • 20 травня – День банківських працівників, Всесвітній день метролога
  • 21 травня – День науки, Міжнародний день чаю
  • 23 травня – День морської піхоти України
  • 24 травня – День святих Мефодія і Кирила, День слов’янської писемності та культури
  • 28 травня – День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України
  • 29 травня – Міжнародний день миротворців ООН
  • 31 травня – Всесвітній день без тютюну

Свята у червні 2022

  • 1 червня – Міжнародний день дітей (День захисту дітей)
  • 5 червня – Трійця
  • 6 червня – День журналіста в Україні
  • 19 червня – День медичного працівника
  • 25 червня – День митної служби України
  • 27 червня – Міжнародний день рибальства
  • 28 червня – День Конституції України
  • 30 червня – Міжнародний день друзів

Свята у липні 2022

  • 1 липня – День архітектури України
  • 2 липня – Міжнародний день спортивного журналіста
  • 4 липня – День Національної поліції України
  • 6 липня – Всесвітній день поцілунку
  • 7 липня – Івана Купала, Всесвітній день шоколаду
  • 10 липня – День рибалки
  • 16 липня – День бухгалтера України
  • 29 липня – День системного адміністратора
  • 31 липня – День працівника торгівлі

Свята у серпні 2022

  • 1 серпня – День інкасатора
  • 2 серпня – День аеромобільних військ
  • 14 серпня – День будівельника
  • 19 серпня –  Яблучний спас, Всесвітній день фотографії
  • 23 серпня – День Державного прапора України
  • 24 серпня – День Незалежності України
  • 27 серпня –  Медовий спас, День авіації України
  • 28 серпня – День шахтаря
  • 29 серпня – Горіховий або Хлібний спас
  • 31 серпня –  Всесвітній день блогера

Свята у вересні 2022

  • 1 вересня – День знань
  • 5 вересня – День благодійності
  • 9 вересня – Міжнародний день краси
  • 10 вересня – День українського кіно, День фізкультури і спорту
  • 11 вересня – День танкіста в Україні
  • 13 вересня – День програміста
  • 17 вересня – День рятувальника України
  • 21 вересня – Міжнародний день миру
  • 22 вересня – Всесвітній день без автомобіля
  • 26 вересня – Всесвітній день контрацепції
  • 27 вересня – Всесвітній день туризму
  • 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек

Свята у жовтні 2022

  • 1 жовтня – Міжнародний день музики, Міжнародний день людей похилого віку
  • 3 жовтня – Міжнародний день лікаря
  • 4 жовтня – Всесвітній день тварин
  • 8 жовтня – День юриста України
  • 10 жовтня – День працівників стандартизації та метрології в Україні
  • 14 жовтня – День захисників і захисниць України, Покрова, День козацтва
  • 16 жовтня – День Шефа, День працівників харчової промисловості
  • 30 жовтня – День автомобіліста
  • 31 жовтня – Геловін

Свята у листопаді 2022

  • 1 листопада – Міжнародний день вегана
  • 3 листопада – День ракетних військ і артилерії України
  • 9 листопада – День української писемності та мови
  • 11 листопада – Всесвітній день шопінгу
  • 13 листопада – Міжнародний день незрячих
  • 16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку
  • 17 листопада – Міжнародний день студентів
  • 19 листопада – Міжнародний день чоловіків
  • 21 листопада – День Гідності та Свободи, Всесвітній день телебачення, День десантно-штурмових військ ЗСУ
  • 25 листопада – Чорна п’ятниця
  • 26 листопада – День пам’яті жертв Голодомору

Свята у грудні 2022

  • 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом
  • 3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю
  • 5 грудня – День працівників статистики
  • 6 грудня – День Збройних Сил України
  • 7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації та День місцевого самоврядування в Україні
  • 9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією
  • 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
  • 19 грудня – День Святого Миколая
  • 22 грудня – День енергетика та День дипломатичної служби України
  • 24 грудня – День працівників архівних установ України
  • 25 грудня – Різдво Христове
  • 28 грудня – Міжнародний день кіно
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