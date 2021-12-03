Календар на 2022 рік налічує багато державних та неофіційних свят. Загалом у наступному році українці відпочиватимуть 116 днів. Кількість робочих днів становитиме 249.
Державні свята у 2022 році
- 1 січня – Новий Рік (субота);
- 7 січня – Різдво Христове (п’ятниця);
- 8 березня – Міжнародний жіночий день (вівторок);
- 24 квітня – Великдень (неділя);
- 1 травня – День праці (неділя);
- 9 травня – День Перемоги (понеділок);
- 12 червня – Трійця (неділя);
- 28 червня – День Конституції України (вівторок);
- 24 серпня – День Незалежності України (середа);
- 14 жовтня – День захисників і захисниць України (п’ятниця);
- 25 грудня – Різдво Христове (неділя).
Свята у січні 2022
- 1 січня – Новий рік
- 6 січня – Святвечір
- 7 січня – Різдво Христове
- 14 січня – Старий Новий рік
- 19 січня – Хрещення Господнє (Богоявління)
- 20 січня – День Автономної Республіки Крим
- 21 січня – День обіймів
- 22 січня – День Соборності тa Свободи України
- 25 січня – Тетянин день
- 26 січня – Всесвітній день митниці, День працівника контрольно-ревізійної служби України
- 27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту
- 29 січня – День пам’яті героїв Крут
- 31 січня – Міжнародний день ювеліра
Свята у лютому 2022
- 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти рака
- 6 лютого – Міжнародний день бармена
- 8 лютого – День безпечного Інтернету
- 9 лютого – Міжнародний день стоматолога
- 14 лютого – День Святого Валентина
- 15 лютого – День комп’ютерника, Міжнародний день онкохворої дитини, День вшановування учасників бойових дій на території інших держав, Стрітення Господнє
- 20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості
- 21 лютого – Міжнародний день рідної мови
- 22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів
- 28 лютого – початок Масляної
Свята у березні 2022
- 1 березня – Всесвітній день цивільної оборони
- 3 березня – Всесвітній день письменника
- 6 березня – кінець Масляної
- 8 березня – Міжнародний жіночий день
- 9 березня – Міжнародний день діджея
- 12 березня – День землевпорядника
- 15 березня – Всесвітнiй день захисту прав споживачів
- 20 березня – День працівників ЖКГ тa побутового обслуговування населення
- 21 березня – 27 березня – Тиждень солідарності з народами, щo борються проти расизму тa расової дискримінації
- 21 березня – Всесвітній день поезії, Міжнародний день боротьби зa ліквідацію расової дискримінації
- 22 березня – Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста
- 23 березня – Всесвітній метеорологічний день
- 24 березня – Всеукраїнський день боротьби iз захворюваністю туберкульозом
- 25 березня – Міжнародний день пам’ятi жертв рабства тa трансатлантичної работоргівлі, День Служби безпеки України
- 26 березня – День Національної гвардії
- 27 березня – Міжнародний день театру
Свята у квітні 2022
- 1 квітня – День сміху (День дурня)
- 7 квітня – Всесвітній день здоров’я
- 12 квітня – Всесвітній день авіації та космонавтики
- 15 квітня – День працівників кримінального розшуку України
- 17 квітня – День працівників пожежної охорони України
- 18 квітня – День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні
- 20 квітня – Міжнародний день секретаря
- 23 квітня – Всеукраїнський день психолога
- 24 квітня – Великдень
- 29 квітня – Міжнародний день танцю
- 30 квітня – Міжнародний день ветеринарного лікаря, День прикордонника
Свята у травні 2022
- 1 травня – День праці
- 8 травня – День Матері
- 9 травня – День перемоги
- 15 травня – Міжнародний день сімей
- 17 травня – Міжнародний день інтернету
- 20 травня – День банківських працівників, Всесвітній день метролога
- 21 травня – День науки, Міжнародний день чаю
- 23 травня – День морської піхоти України
- 24 травня – День святих Мефодія і Кирила, День слов’янської писемності та культури
- 28 травня – День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України
- 29 травня – Міжнародний день миротворців ООН
- 31 травня – Всесвітній день без тютюну
Свята у червні 2022
- 1 червня – Міжнародний день дітей (День захисту дітей)
- 5 червня – Трійця
- 6 червня – День журналіста в Україні
- 19 червня – День медичного працівника
- 25 червня – День митної служби України
- 27 червня – Міжнародний день рибальства
- 28 червня – День Конституції України
- 30 червня – Міжнародний день друзів
Свята у липні 2022
- 1 липня – День архітектури України
- 2 липня – Міжнародний день спортивного журналіста
- 4 липня – День Національної поліції України
- 6 липня – Всесвітній день поцілунку
- 7 липня – Івана Купала, Всесвітній день шоколаду
- 10 липня – День рибалки
- 16 липня – День бухгалтера України
- 29 липня – День системного адміністратора
- 31 липня – День працівника торгівлі
Свята у серпні 2022
- 1 серпня – День інкасатора
- 2 серпня – День аеромобільних військ
- 14 серпня – День будівельника
- 19 серпня – Яблучний спас, Всесвітній день фотографії
- 23 серпня – День Державного прапора України
- 24 серпня – День Незалежності України
- 27 серпня – Медовий спас, День авіації України
- 28 серпня – День шахтаря
- 29 серпня – Горіховий або Хлібний спас
- 31 серпня – Всесвітній день блогера
Свята у вересні 2022
- 1 вересня – День знань
- 5 вересня – День благодійності
- 9 вересня – Міжнародний день краси
- 10 вересня – День українського кіно, День фізкультури і спорту
- 11 вересня – День танкіста в Україні
- 13 вересня – День програміста
- 17 вересня – День рятувальника України
- 21 вересня – Міжнародний день миру
- 22 вересня – Всесвітній день без автомобіля
- 26 вересня – Всесвітній день контрацепції
- 27 вересня – Всесвітній день туризму
- 30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек
Свята у жовтні 2022
- 1 жовтня – Міжнародний день музики, Міжнародний день людей похилого віку
- 3 жовтня – Міжнародний день лікаря
- 4 жовтня – Всесвітній день тварин
- 8 жовтня – День юриста України
- 10 жовтня – День працівників стандартизації та метрології в Україні
- 14 жовтня – День захисників і захисниць України, Покрова, День козацтва
- 16 жовтня – День Шефа, День працівників харчової промисловості
- 30 жовтня – День автомобіліста
- 31 жовтня – Геловін
Свята у листопаді 2022
- 1 листопада – Міжнародний день вегана
- 3 листопада – День ракетних військ і артилерії України
- 9 листопада – День української писемності та мови
- 11 листопада – Всесвітній день шопінгу
- 13 листопада – Міжнародний день незрячих
- 16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку
- 17 листопада – Міжнародний день студентів
- 19 листопада – Міжнародний день чоловіків
- 21 листопада – День Гідності та Свободи, Всесвітній день телебачення, День десантно-штурмових військ ЗСУ
- 25 листопада – Чорна п’ятниця
- 26 листопада – День пам’яті жертв Голодомору
Свята у грудні 2022
- 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом
- 3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю
- 5 грудня – День працівників статистики
- 6 грудня – День Збройних Сил України
- 7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації та День місцевого самоврядування в Україні
- 9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією
- 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
- 19 грудня – День Святого Миколая
- 22 грудня – День енергетика та День дипломатичної служби України
- 24 грудня – День працівників архівних установ України
- 25 грудня – Різдво Христове
- 28 грудня – Міжнародний день кіно
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