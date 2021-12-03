3 Грудня 2021, 14:00 Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle

Календар на 2022 рік налічує багато державних та неофіційних свят. Загалом у наступному році українці відпочиватимуть 116 днів. Кількість робочих днів становитиме 249. Державні свята у 2022 році 1 січня – Новий Рік (субота);

– Новий Рік (субота); 7 січня – Різдво Христове (п’ятниця);

8 березня – Міжнародний жіночий день (вівторок);

24 квітня – Великдень (неділя);

1 травня – День праці (неділя);

9 травня – День Перемоги (понеділок);

12 червня – Трійця (неділя);

28 червня – День Конституції України (вівторок);

24 серпня – День Незалежності України (середа);

14 жовтня – День захисників і захисниць України (п’ятниця);

25 грудня – Різдво Христове (неділя). Свята у січні 2022 1 січня – Новий рік

6 січня – Святвечір

7 січня – Різдво Христове

14 січня – Старий Новий рік

19 січня – Хрещення Господнє (Богоявління)

20 січня – День Автономної Республіки Крим

21 січня – День обіймів

22 січня – День Соборності тa Свободи України

25 січня – Тетянин день

26 січня – Всесвітній день митниці, День працівника контрольно-ревізійної служби України

27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту

29 січня – День пам’яті героїв Крут

31 січня – Міжнародний день ювеліра Свята у лютому 2022 4 лютого – Всесвітній день боротьби проти рака

6 лютого – Міжнародний день бармена

8 лютого – День безпечного Інтернету

9 лютого – Міжнародний день стоматолога

14 лютого – День Святого Валентина

15 лютого – День комп’ютерника, Міжнародний день онкохворої дитини, День вшановування учасників бойових дій на території інших держав, Стрітення Господнє

20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості

21 лютого – Міжнародний день рідної мови

22 лютого – Міжнародний день підтримки жертв злочинів

28 лютого – початок Масляної Свята у березні 2022 1 березня – Всесвітній день цивільної оборони

3 березня – Всесвітній день письменника

6 березня – кінець Масляної

8 березня – Міжнародний жіночий день

9 березня – Міжнародний день діджея

12 березня – День землевпорядника

15 березня – Всесвітнiй день захисту прав споживачів

20 березня – День працівників ЖКГ тa побутового обслуговування населення

21 березня – 27 березня – Тиждень солідарності з народами, щo борються проти расизму тa расової дискримінації

21 березня – Всесвітній день поезії, Міжнародний день боротьби зa ліквідацію расової дискримінації

22 березня – Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста

23 березня – Всесвітній метеорологічний день

24 березня – Всеукраїнський день боротьби iз захворюваністю туберкульозом

25 березня – Міжнародний день пам’ятi жертв рабства тa трансатлантичної работоргівлі, День Служби безпеки України

26 березня – День Національної гвардії

27 березня – Міжнародний день театру Свята у квітні 2022 1 квітня – День сміху (День дурня)

7 квітня – Всесвітній день здоров’я

12 квітня – Всесвітній день авіації та космонавтики

15 квітня – День працівників кримінального розшуку України

17 квітня – День працівників пожежної охорони України

18 квітня – День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні

20 квітня – Міжнародний день секретаря

23 квітня – Всеукраїнський день психолога

24 квітня – Великдень

29 квітня – Міжнародний день танцю

30 квітня – Міжнародний день ветеринарного лікаря, День прикордонника Свята у травні 2022 1 травня – День праці

8 травня – День Матері

9 травня – День перемоги

15 травня – Міжнародний день сімей

17 травня – Міжнародний день інтернету

20 травня – День банківських працівників, Всесвітній день метролога

21 травня – День науки, Міжнародний день чаю

23 травня – День морської піхоти України

24 травня – День святих Мефодія і Кирила, День слов’янської писемності та культури

28 травня – День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України

29 травня – Міжнародний день миротворців ООН

31 травня – Всесвітній день без тютюну Свята у червні 2022 1 червня – Міжнародний день дітей (День захисту дітей)

5 червня – Трійця

6 червня – День журналіста в Україні

19 червня – День медичного працівника

25 червня – День митної служби України

27 червня – Міжнародний день рибальства

28 червня – День Конституції України

30 червня – Міжнародний день друзів Свята у липні 2022 1 липня – День архітектури України

2 липня – Міжнародний день спортивного журналіста

4 липня – День Національної поліції України

6 липня – Всесвітній день поцілунку

7 липня – Івана Купала, Всесвітній день шоколаду

10 липня – День рибалки

16 липня – День бухгалтера України

29 липня – День системного адміністратора

31 липня – День працівника торгівлі Свята у серпні 2022 1 серпня – День інкасатора

2 серпня – День аеромобільних військ

14 серпня – День будівельника

19 серпня – Яблучний спас, Всесвітній день фотографії

23 серпня – День Державного прапора України

24 серпня – День Незалежності України

27 серпня – Медовий спас, День авіації України

28 серпня – День шахтаря

29 серпня – Горіховий або Хлібний спас

31 серпня – Всесвітній день блогера Свята у вересні 2022 1 вересня – День знань

5 вересня – День благодійності

9 вересня – Міжнародний день краси

10 вересня – День українського кіно, День фізкультури і спорту

11 вересня – День танкіста в Україні

13 вересня – День програміста

17 вересня – День рятувальника України

21 вересня – Міжнародний день миру

22 вересня – Всесвітній день без автомобіля

26 вересня – Всесвітній день контрацепції

27 вересня – Всесвітній день туризму

30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек Свята у жовтні 2022 1 жовтня – Міжнародний день музики, Міжнародний день людей похилого віку

3 жовтня – Міжнародний день лікаря

4 жовтня – Всесвітній день тварин

8 жовтня – День юриста України

10 жовтня – День працівників стандартизації та метрології в Україні

14 жовтня – День захисників і захисниць України, Покрова, День козацтва

16 жовтня – День Шефа, День працівників харчової промисловості

30 жовтня – День автомобіліста

31 жовтня – Геловін Свята у листопаді 2022 1 листопада – Міжнародний день вегана

3 листопада – День ракетних військ і артилерії України

9 листопада – День української писемності та мови

11 листопада – Всесвітній день шопінгу

13 листопада – Міжнародний день незрячих

16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку

17 листопада – Міжнародний день студентів

19 листопада – Міжнародний день чоловіків

21 листопада – День Гідності та Свободи, Всесвітній день телебачення, День десантно-штурмових військ ЗСУ

25 листопада – Чорна п’ятниця

26 листопада – День пам’яті жертв Голодомору Свята у грудні 2022 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом

3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю

5 грудня – День працівників статистики

6 грудня – День Збройних Сил України

7 грудня – Міжнародний день цивільної авіації та День місцевого самоврядування в Україні

9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією

14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

19 грудня – День Святого Миколая

22 грудня – День енергетика та День дипломатичної служби України

24 грудня – День працівників архівних установ України

25 грудня – Різдво Христове

28 грудня – Міжнародний день кіно Читайте також: Різдво та День ЗСУ: календар свят на грудень 2021 року

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