Радониця 2022 в Україні, яку також називають Гробки, поминальні дні або Проведення, настає через 9 днів після Великодня.

Великдень у 2022 році відзначали 24 квітня, то Радониця випадає на вівторок, 3 травня. Однак через те, що це буденний день – багато православних християн не мають змоги відвідати могили померлих. Тому більшість українців віддають перевагу влаштовувати поминальний день у неділю – 1 травня.

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Відповідно до вірувань саме до дев’ятого дня після Великодня душі померлих відвідують землю, а тому важливо встигнути згадати їх у цей період, не пізніше 3 травня.

Радониця (також називається Гробки, Червона гірка, Проводки) — другий тиждень після Великодня, який в українській традиції є поминальним за померлими родичами. За тиждень до Великодня заведено ходити на могили до родичів і наводити там лад. Після Великодня заведено ходити на кладовище та вшановувати пам’ять померлих. Також з собою на могилки несуть квіти, цукерки та печиво и маленькі паски.