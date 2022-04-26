26 апреля в мире отмечают Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе. Отмечание этого дня своей резолюцией провозгласила Генеральная Ассамблея ООН 8 декабря 2016 года.

Церковный праздник 26 апреля 2022

Верующие сегодня чтят память мученицы Фомаиды. Ей стоит молиться, чтобы избавиться от блудной страсти. В народном календаре этот день называют Днем Фомаиды Медуницы, ведь начинает цвести медуница и массово вылетают шмели.

Кроме того, 26 апреля — день памяти мученика Артемона. Он известен как человек, который 77 лет служил при храме в Лаодикии. Однажды он нашел капище язычников и уничтожил всех идолов, которые были там. За это Артемона принуждали отречься от Христа, но он отказался и из-за чего был брошен в кипящую смолу. Он не умер, что удивило императора, который подъехал к чану, чтобы убедиться, что там действительно была смола и какая-то сила его столкнула туда. Император погиб, воины разбежались, а Артемон вышел из чана и крестил всех, кто хотел.

Именины:

26 апреля именины отмечают Георгий, Дмитрий, Марфа.

Приметы на 26 апреля:

Если ива зацвела, то холодов больше не будет.

Вороны на верхушках деревьев сидят — к теплу, посередине дерева — к пасмурной погоде, на земле — к похолоданию.

Кукушка громко и протяжно кричит — к приближению теплых дней.

Звездная ночь — к урожайному году.

Дуб распустился — к теплому и погожему лету.

Если на дубе осталось много желудей, то будет богатый урожай.

Что нельзя делать:

В этот день не стоит работать дома и убирать. Любая физическая работа сейчас под запретом.

Работа на земле тоже запрещена.

Сегодня не желательно поддаваться грехам.

Важные события 26 апреля:

1828 – началась война между Российской и Османской империями.

1840 – вышло первое издание “Кобзаря” Тараса Шевченко.

1863 – премьера оперы украинского композитора Семена Степановича Гулак-Артемовского Запорожец за Дунаем.

1945 – Украина вошла в состав ООН как член-учредитель.

1954 – Крым был передан из состава РСФСР в состав Украинской ССР.

1965 – в Киеве состоялся первый эфир радиостанции “Проминь”.

1986 – произошла авария на Чернобыльской АЭС.

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