27 грудня день ангела відзначають чоловіки, які мають ім’я Степан.
Річ у тому, що 27 грудня – День пам’яті Стефана Первомученика. Святого часто зображують з каменем на голові, тому що його стратили через побиття камінням за християнську проповідь в Єрусалимі.
Значення імені Степан
Ім’я Степан у перекладі з давньогрецької – вінок, корона. Чоловіки, які мають це ім’я, відрізняються спостережливістю. Степани хороші організатори. Вони мають вольовий характер, оригінальне мислення. У нього дуже розвинене почуття власної гідності. Чоловік абсолютно впевнений у своїх визначних здібностях. Водночас це дуже добра людина. Він не злий, не прагне повністю контролювати близьких, вміє платити відданістю за терпіння з їхнього боку.
Привітання з днем ангела Степана у листівках
Привітання с днем ангела Степана в СМС
У Степана нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась доля щиро,
Щоб жили надія й віра,
І любов розправила крила,
Кожне серце тут зігріла.
*****
Хай Степана життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
Щоб ти кожної миті відчув
Богородиці щиру опіку.
Бог з неба тобі хай дарує
Щастя, здоров’я і довгого віку.