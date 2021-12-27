27 грудня день ангела відзначають чоловіки, які мають ім’я Степан.

Річ у тому, що 27 грудня – День пам’яті Стефана Первомученика. Святого часто зображують з каменем на голові, тому що його стратили через побиття камінням за християнську проповідь в Єрусалимі.

Значення імені Степан

Ім’я Степан у перекладі з давньогрецької – вінок, корона. Чоловіки, які мають це ім’я, відрізняються спостережливістю. Степани хороші організатори. Вони мають вольовий характер, оригінальне мислення. У нього дуже розвинене почуття власної гідності. Чоловік абсолютно впевнений у своїх визначних здібностях. Водночас це дуже добра людина. Він не злий, не прагне повністю контролювати близьких, вміє платити відданістю за терпіння з їхнього боку.

Привітання з днем ​​ангела Степана у листівках

Привітання с днем ангела Степана в СМС

У Степана нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась доля щиро,

Щоб жили надія й віра,

І любов розправила крила,

Кожне серце тут зігріла.

*****

Хай Степана життєву дорогу

Встеляють небесні зірки,

І ангел твій хоронитель,

Хай буде з тобою завжди!

Щоб ти кожної миті відчув

Богородиці щиру опіку.

Бог з неба тобі хай дарує

Щастя, здоров’я і довгого віку.