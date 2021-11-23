День ангела Ольги відзначають шість разів на рік, включаючи 23 листопада. Це дуже популярне ім’я, яке не втратило своєї актуальності й досі. Відомо дві версії його походження — наші предки зі скандинавських мов запозичили ім’я Хельга – мудра, свята та фатальна. Також є і прихильники того, що Ольга є жіночою версією імені Олега.
Характер Ольги часто має багато недоліків, але їх майже неможливо помітити за сильними рисами. Нерідко може бути сором’язливою та примхливою, а часом і песимістичною, заражаючи своїм поганим настроєм оточення.
Ольга кілька разів подумає перед дією – імпульсивні рішення їй не цікаві. Також добре ставиться до оточення – не дозволяє собі використовувати слабкості людей задля досягнення своїх цілей. Головна перевага характеру Ольги — самостійність. Їй не потрібна допомога інших, вона завжди намагатиметься вирішити свої справи та проблеми самостійно.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з днем ангела Ольги у СМС та листівках, щоб ви привітали дорогих вам дівчат та жінок з іменинами навіть на відстані. Приємні слова та листівки зігріють теплом та зарядять радістю на весь день.
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Здоров’я твоє щоб, як кремінь, було,
І щастя сімейне його берегло,
Щоб радість частіше була на порозі,
Бажаю чарівній привабливій Ользі!
Хай поруч з тобою твій Ангел летить,
Тебе вбереже від біди він повсюди,
І радість дарує тобі кожна мить,
Й Господня любов із тобою прибуде.
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Нехай життя, мов пісня,
Лине у любові,
Щасливі дні,
Нехай дарує доля,
Хай ангел-хоронитель дасть,
Наснагу й сильну волю,
З днем ангела вітаємо нині щиро, Олю!
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В цей весняний день чудовий
Ольгу щиро ми вітаємо
Днів прекрасних, кольорових
Всі сьогодні їй бажаємо!
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Зі святом Ольгу ми вітаємо
Добра і радості бажаємо!
Нехай сьогодні Ангел з неба
Подарує все, що треба!
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День Ангела – чудове свято!
Ольгу щиро ми вітаємо!
У щасті сто літ прожити,
Ми від душі Олі бажаємо!
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Привітання з днем ангела Ольги у листівках
Церковний календар на листопад 2021
В останньому місяці осені на українців чекає величезна кількість церковних свят. Наприклад, вже 28 листопада розпочнеться Різдвяний пост, який триватиме 40 днів. У цей період віряни відмовляються від величезної кількості їжі тваринного походження, а основою раціону стають різні каші.
Більш детально ознайомитись із церковним календарем на листопад 2021 можна у матеріалі Фактів ICTV.