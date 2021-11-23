День ангела Ольги відзначають шість разів на рік, включаючи 23 листопада. Це дуже популярне ім’я, яке не втратило своєї актуальності й досі. Відомо дві версії його походження — наші предки зі скандинавських мов запозичили ім’я Хельга – мудра, свята та фатальна. Також є і прихильники того, що Ольга є жіночою версією імені Олега.

Характер Ольги часто має багато недоліків, але їх майже неможливо помітити за сильними рисами. Нерідко може бути сором’язливою та примхливою, а часом і песимістичною, заражаючи своїм поганим настроєм оточення.

Ольга кілька разів подумає перед дією – імпульсивні рішення їй не цікаві. Також добре ставиться до оточення – не дозволяє собі використовувати слабкості людей задля досягнення своїх цілей. Головна перевага характеру Ольги — самостійність. Їй не потрібна допомога інших, вона завжди намагатиметься вирішити свої справи та проблеми самостійно.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з днем ​​ангела Ольги у СМС та листівках, щоб ви привітали дорогих вам дівчат та жінок з іменинами навіть на відстані. Приємні слова та листівки зігріють теплом та зарядять радістю на весь день.

***

Здоров’я твоє щоб, як кремінь, було,

І щастя сімейне його берегло,

Щоб радість частіше була на порозі,

Бажаю чарівній привабливій Ользі!

Хай поруч з тобою твій Ангел летить,

Тебе вбереже від біди він повсюди,

І радість дарує тобі кожна мить,

Й Господня любов із тобою прибуде.

***

Нехай життя, мов пісня,

Лине у любові,

Щасливі дні,

Нехай дарує доля,

Хай ангел-хоронитель дасть,

Наснагу й сильну волю,

З днем ангела вітаємо нині щиро, Олю!

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В цей весняний день чудовий

Ольгу щиро ми вітаємо

Днів прекрасних, кольорових

Всі сьогодні їй бажаємо!

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Зі святом Ольгу ми вітаємо

Добра і радості бажаємо!

Нехай сьогодні Ангел з неба

Подарує все, що треба!

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День Ангела – чудове свято!

Ольгу щиро ми вітаємо!

У щасті сто літ прожити,

Ми від душі Олі бажаємо!

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Привітання з днем ангела Ольги у листівках

Церковний календар на листопад 2021

В останньому місяці осені на українців чекає величезна кількість церковних свят. Наприклад, вже 28 листопада розпочнеться Різдвяний пост, який триватиме 40 днів. У цей період віряни відмовляються від величезної кількості їжі тваринного походження, а основою раціону стають різні каші.

Більш детально ознайомитись із церковним календарем на листопад 2021 можна у матеріалі Фактів ICTV.