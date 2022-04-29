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Яке свято 29 квітня 2022: традиції, важливі події, прикмети та заборони

29 Квітня 2022, 06:46
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Какой праздник 29 апреля 2022

У світі 29 квітня вшановують День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї. В Україні в цей день відзначають Всеукраїнський день футболу. Які ще свята та важливі події відбувалися в світі та Україні – далі в нашому матеріалі.

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За релігійним календарем 29 квітня вшановують мучениць Агапію, Ірину та Хіонію.

З днем ангела 29 квітня треба вітати Галину, Ірину, Леоніда, Богуслава, а також Роберта.

Також сьогодні відзначають Всесвітній день танцю. Його створили ще у 1982 році, у дату дня народження французького балетмейстера Жана-Жоржа Новера, який створив сучасний балет.

Народні прикмети на 29 квітня

  • Якщо буде лунати гучний грім – то до багатого врожаю хліба.
  • Багато хрущів – до засухи.
  • Якщо яри знову замерзли, то урожай буде поганий.
  • Вільха зацвіла – час гречку сіяти.
  • Якщо зірвете квітку бузку з п’ятьма пелюстками, то треба загадати бажання та з’їсти її.

Що не варто робити в цей день:

  • Багато працювати;
  • Залишати оселю брудною;
  • Зловживати алкоголем та переїдати;
  • Сваритися з рідними та близькими.
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