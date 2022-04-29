Яке свято 29 квітня 2022: традиції, важливі події, прикмети та заборони

У світі 29 квітня вшановують День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї. В Україні в цей день відзначають Всеукраїнський день футболу. Які ще свята та важливі події відбувалися в світі та Україні – далі в нашому матеріалі.
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За релігійним календарем 29 квітня вшановують мучениць Агапію, Ірину та Хіонію.
З днем ангела 29 квітня треба вітати Галину, Ірину, Леоніда, Богуслава, а також Роберта.
Також сьогодні відзначають Всесвітній день танцю. Його створили ще у 1982 році, у дату дня народження французького балетмейстера Жана-Жоржа Новера, який створив сучасний балет.
Народні прикмети на 29 квітня
- Якщо буде лунати гучний грім – то до багатого врожаю хліба.
- Багато хрущів – до засухи.
- Якщо яри знову замерзли, то урожай буде поганий.
- Вільха зацвіла – час гречку сіяти.
- Якщо зірвете квітку бузку з п’ятьма пелюстками, то треба загадати бажання та з’їсти її.
Що не варто робити в цей день:
- Багато працювати;
- Залишати оселю брудною;
- Зловживати алкоголем та переїдати;
- Сваритися з рідними та близькими.