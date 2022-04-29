Яке свято 29 квітня 2022: традиції, важливі події, прикмети та заборони

У світі 29 квітня вшановують День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї. В Україні в цей день відзначають Всеукраїнський день футболу. Які ще свята та важливі події відбувалися в світі та Україні – далі в нашому матеріалі.

За релігійним календарем 29 квітня вшановують мучениць Агапію, Ірину та Хіонію.

З днем ангела 29 квітня треба вітати Галину, Ірину, Леоніда, Богуслава, а також Роберта.

Також сьогодні відзначають Всесвітній день танцю. Його створили ще у 1982 році, у дату дня народження французького балетмейстера Жана-Жоржа Новера, який створив сучасний балет.

Народні прикмети на 29 квітня

Якщо буде лунати гучний грім – то до багатого врожаю хліба.

Багато хрущів – до засухи.

Якщо яри знову замерзли, то урожай буде поганий.

Вільха зацвіла – час гречку сіяти.

Якщо зірвете квітку бузку з п’ятьма пелюстками, то треба загадати бажання та з’їсти її.

Що не варто робити в цей день: