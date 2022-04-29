Какой праздник 29 апреля 2022: традиции, важные события, приметы и запреты

В мире 29 апреля чествуют День памяти всех жертв применения химического оружия. В этот день в Украине отмечают Всеукраинский день футбола. Какие еще праздники и важные события происходили в мире и Украине – дальше в нашем материале.

По религиозному календарю 29 апреля чествуют мучениц Агапию, Ирину и Хионию.

С днем ​​ангела 29 апреля нужно поздравлять Галину, Ирину, Леонида, Богуслава, а также Роберта.

Также сегодня отмечают Всемирный день танца. Его создали еще в 1982 году, в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новера, который создал современный балет.

Народные приметы на 29 апреля

Если будет раздаваться громкий гром – то к богатому урожаю хлеба.

Если развелось много майских жуков, то будет засуха.

Если солнечный день, то рассаду капусты можно высаживать в землю.

Если овраги снова замерзли, то урожай будет плохим.

Ольха зацвела – пора гречку сеять.

Если сорвете сиреневый цветок с пятью лепестками, то нужно загадать желание и съесть его.

Что не стоит делать в этот день: