Какой праздник 29 апреля 2022: традиции, важные события, приметы и запреты

В мире 29 апреля чествуют День памяти всех жертв применения химического оружия. В этот день в Украине отмечают Всеукраинский день футбола. Какие еще праздники и важные события происходили в мире и Украине – дальше в нашем материале.
По религиозному календарю 29 апреля чествуют мучениц Агапию, Ирину и Хионию.
С днем ангела 29 апреля нужно поздравлять Галину, Ирину, Леонида, Богуслава, а также Роберта.
Также сегодня отмечают Всемирный день танца. Его создали еще в 1982 году, в день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новера, который создал современный балет.
Народные приметы на 29 апреля
- Если будет раздаваться громкий гром – то к богатому урожаю хлеба.
- Если развелось много майских жуков, то будет засуха.
- Если солнечный день, то рассаду капусты можно высаживать в землю.
- Если овраги снова замерзли, то урожай будет плохим.
- Ольха зацвела – пора гречку сеять.
- Если сорвете сиреневый цветок с пятью лепестками, то нужно загадать желание и съесть его.
Что не стоит делать в этот день:
- Много работать;
- Оставлять жилище грязным;
- Злоупотреблять алкоголем и переедать;
- Ссориться с родными и близкими.