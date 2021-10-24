24 жовтня в Україні святкують Всесвітній день інформації про розвиток і День Організації Об’єднаних Націй.
Також весь світ починає відзначати Тиждень роззброєння, який триватиме до 30 жовтня.
День ООН почали відзначати з 1948 року, і в це свято генеральний секретар організації щорічно звертається до світової спільноти з посланням.
Головна мета Тижня роззброєння — досягнення миру і безпеки. Перше проведення цього свята датується 1978 роком, а ініціатором стала ООН. Мета події — відмова від ядерної зброї, хоча і зробити це у сьогоднішніх реаліях дуже складно.
Церковне свято 24 жовтня
У православному календарі на 24 жовтня припадає вшанування пам’яті преподобних старців Оптинських. За давніми переказами, у храмі Оптина Пустинь жили монахи, які мали Дар Божий. Вони написали одну із найвідоміших молитов сучасності, яка прославилася завдяки своїй простоті та щирості.
Деякі з ченців також були добре освіченими — до старців приїжджали на духовну бесіду Микола Гоголь, Лев Толстой і Федір Достоєвський.
Іменини 24 жовтня
Олександр, Іларіон, Лев, Макар, Філіп, Зінаїда.
Прикмети на 24 жовтня
- Якщо вранці іній — скоро буде снігопад.
- Якщо буде туман — настане відлига.
- Якщо в цей день пішов сніг — зима буде суворою.
- Безхмарне небо свідчить про наближення морозів.
- Якщо домашні тварини неспокійно поводяться — наближається негода.
Традиції 24 жовтня
Раніше в цей день селяни возили на млин зерно молотити. Наші предки вважали, що зробити це потрібно якомога швидше, оскільки дорога на наступний день буде важкою — негода може ускладнити повернення додому.
У цей день:
1857 – у Великій Британії засновано перший футбольний клуб.
1861 – було отримано перше телеграфне повідомлення, яке відправили між континентами – його отримав президент США Авраам Лінкольн.
1945 – відкриття ООН.
1975 – вихід платівки Джона Леннона Shaved Fish.