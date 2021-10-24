24 жовтня в Україні святкують Всесвітній день інформації про розвиток і День Організації Об’єднаних Націй.

Також весь світ починає відзначати Тиждень роззброєння, який триватиме до 30 жовтня.

День ООН почали відзначати з 1948 року, і в це свято генеральний секретар організації щорічно звертається до світової спільноти з посланням.

Головна мета Тижня роззброєння — досягнення миру і безпеки. Перше проведення цього свята датується 1978 роком, а ініціатором стала ООН. Мета події — відмова від ядерної зброї, хоча і зробити це у сьогоднішніх реаліях дуже складно.

Церковне свято 24 жовтня

У православному календарі на 24 жовтня припадає вшанування пам’яті преподобних старців Оптинських. За давніми переказами, у храмі Оптина Пустинь жили монахи, які мали Дар Божий. Вони написали одну із найвідоміших молитов сучасності, яка прославилася завдяки своїй простоті та щирості.

Деякі з ченців також були добре освіченими — до старців приїжджали на духовну бесіду Микола Гоголь, Лев Толстой і Федір Достоєвський.

Іменини 24 жовтня

Олександр, Іларіон, Лев, Макар, Філіп, Зінаїда.

Прикмети на 24 жовтня

Якщо вранці іній — скоро буде снігопад.

Якщо буде туман — настане відлига.

Якщо в цей день пішов сніг — зима буде суворою.

Безхмарне небо свідчить про наближення морозів.

Якщо домашні тварини неспокійно поводяться — наближається негода.

Традиції 24 жовтня

Раніше в цей день селяни возили на млин зерно молотити. Наші предки вважали, що зробити це потрібно якомога швидше, оскільки дорога на наступний день буде важкою — негода може ускладнити повернення додому.

У цей день:

1857 – у Великій Британії засновано перший футбольний клуб.

1861 – було отримано перше телеграфне повідомлення, яке відправили між континентами – його отримав президент США Авраам Лінкольн.

1945 – відкриття ООН.

1975 – вихід платівки Джона Леннона Shaved Fish.