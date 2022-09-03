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Покров Пресвятої Богородиці та День Преподобного Миколая: церковний календар на жовтень 2022

3 Вересня 2022, 14:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Покров Пресвятої Богородиці та День Преподобного Миколая: церковний календар на жовтень 2022

Жовтень уже не за горами – середина осені принесе українцям величезну кількість церковних свят.

Саме час поглянути на календар, і розпланувати наступний місяць – важливі свята варто провести у родинному колі або друзів, нагадати близьким про важливість традицій наших предків, а також набратися сил і терпіння.

Одне з церковних свят у жовтні вважається великим – йдеться про Покрову Пресвятої Богородиці, що припадає на 14 жовтня. В основу лягла поява Богородиці, земної матері Ісуса Христа.

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Список церковних свят у жовтні 2022:

  • 2 жовтня – День пам’яті благовірного Ігоря, князя Київського та Чернігівського;
  • 3 жовтня – Мученика та сповідника Михаїла, князя Чернігівського;
  • 4 жовтня – Святителя Дмитра Ростовського;
  • 7 жовтня – Першомучениці Фекли;
  • 9 жовтня – День Святого Тихона. Припинення Іоанна Богослова;
  • 11 жовтня – Собор преподобних Отців Києво-Печерських;
  • 14 жовтня – Покров Пресвятої Богородиці;
  • 19 жовтня – Апостола Хоми;
  • 21 жовтня – Преподобної Пелагії Антіохійської;
  • 23 жовтня – Собор Волинських святих;
  • 26 жовтня – Іверської ікони Божої Матері;
  • 27 жовтня – Преподобного Миколи;
  • 30 жовтня – Пророка Божого Осії, Андрія Критського;
  • 31 жовтня – Апостола та Євангеліста Луки.
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