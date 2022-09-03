Жовтень уже не за горами – середина осені принесе українцям величезну кількість церковних свят.

Саме час поглянути на календар, і розпланувати наступний місяць – важливі свята варто провести у родинному колі або друзів, нагадати близьким про важливість традицій наших предків, а також набратися сил і терпіння.

Одне з церковних свят у жовтні вважається великим – йдеться про Покрову Пресвятої Богородиці, що припадає на 14 жовтня. В основу лягла поява Богородиці, земної матері Ісуса Христа.

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Список церковних свят у жовтні 2022: