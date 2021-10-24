24 октября в Украине празднуют Всемирный день информации о развитии и День Организации Объединенных Наций.
Также весь мир начинает отмечать Неделю разоружения, которая продлится до 30 октября.
День ООН начали отмечать с 1948 года, и в этот праздник генеральный секретарь организации ежегодно обращается к мировому сообществу с посланием.
Главная цель Недели разоружения — достижение мира и безопасности. Первое проведение этого праздника датируется 1978 годом, а инициатором стала ООН. Цель события — отказ от ядерного оружия, хотя и сделать это в сегодняшних реалиях очень сложно.
Церковный праздник 24 октября
В православном календаре на 24 октября приходится чествование памяти преподобных старцев Оптинских. По древним легендам, в храме Оптина Пустынь жили монахи, которые имели Дар Божий. Они написали одну из самых известный молитв современности, которая прославилась благодаря своей простоте и искренности.
Некоторые из монахов также были хорошо образованными — к старцам приезжали на духовную беседу Николай Гоголь, Лев Толстой и Федор Достоевский.
Именины 24 октября
Александр, Илларион, Лев, Макар, Филипп, Зинаида.
Приметы на 24 октября
- Если утром иней — скоро будет снегопад.
- Если будет туман — грядет оттепель.
- Если в этот день пошел снег — зима будет суровой.
- Ясное небо говорит о приближении морозов.
- Если домашние животные беспокойно себя ведут — грядет непогода.
Традиции 24 октября
Ранее в этот день крестьяне возили на мельницу зерно молотить. Наши предки считали, что сделать это нужно как можно скорее, так как дорога на следующий день будет трудной — непогода может усложнить возвращение домой.
В этот день:
- 1857 — в Великобритании основан первый футбольный клуб.
- 1861 — было получено первое телеграфное сообщение, которое отправили между континентами — его получил президент США Авраам Линкольн.
- 1945 — учеждение ООН.
- 1975 — выход пластинки Джона Леннона Shaved Fish.