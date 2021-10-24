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Какой праздник 24 октября: Всемирный день информации о развитии и ООН

24 октября 2021, 09:00 Микола Олефіренко
ООН

24 октября в Украине празднуют Всемирный день информации о развитии и День Организации Объединенных Наций.

Также весь мир начинает отмечать Неделю разоружения, которая продлится до 30 октября.

День ООН начали отмечать с 1948 года, и в этот праздник генеральный секретарь организации ежегодно обращается к мировому сообществу с посланием.

Главная цель Недели разоружения — достижение мира и безопасности. Первое проведение этого праздника датируется 1978 годом, а инициатором стала ООН. Цель события — отказ от ядерного оружия, хотя и сделать это в сегодняшних реалиях очень сложно.

Церковный праздник 24 октября

В православном календаре на 24 октября приходится чествование памяти преподобных старцев Оптинских. По древним легендам, в храме Оптина Пустынь жили монахи, которые имели Дар Божий. Они написали одну из самых известный молитв современности, которая прославилась благодаря своей простоте и искренности.

Некоторые из монахов также были хорошо образованными — к старцам приезжали на духовную беседу Николай Гоголь, Лев Толстой и Федор Достоевский.

Именины 24 октября

Александр, Илларион, Лев, Макар, Филипп, Зинаида.

Приметы на 24 октября

  • Если утром иней — скоро будет снегопад.
  • Если будет туман — грядет оттепель.
  • Если в этот день пошел снег — зима будет суровой.
  • Ясное небо говорит о приближении морозов.
  • Если домашние животные беспокойно себя ведут — грядет непогода.

Традиции 24 октября

Ранее в этот день крестьяне возили на мельницу зерно молотить. Наши предки считали, что сделать это нужно как можно скорее, так как дорога на следующий день будет трудной — непогода может усложнить возвращение домой.

В этот день:

  • 1857 — в Великобритании основан первый футбольный клуб.
  • 1861 — было получено первое телеграфное сообщение, которое отправили между континентами — его получил президент США Авраам Линкольн.
  • 1945 — учеждение ООН.
  • 1975 — выход пластинки Джона Леннона Shaved Fish.
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