24 октября в Украине празднуют Всемирный день информации о развитии и День Организации Объединенных Наций.

Также весь мир начинает отмечать Неделю разоружения, которая продлится до 30 октября.

День ООН начали отмечать с 1948 года, и в этот праздник генеральный секретарь организации ежегодно обращается к мировому сообществу с посланием.

Главная цель Недели разоружения — достижение мира и безопасности. Первое проведение этого праздника датируется 1978 годом, а инициатором стала ООН. Цель события — отказ от ядерного оружия, хотя и сделать это в сегодняшних реалиях очень сложно.

Церковный праздник 24 октября

В православном календаре на 24 октября приходится чествование памяти преподобных старцев Оптинских. По древним легендам, в храме Оптина Пустынь жили монахи, которые имели Дар Божий. Они написали одну из самых известный молитв современности, которая прославилась благодаря своей простоте и искренности.

Некоторые из монахов также были хорошо образованными — к старцам приезжали на духовную беседу Николай Гоголь, Лев Толстой и Федор Достоевский.

Именины 24 октября

Александр, Илларион, Лев, Макар, Филипп, Зинаида.

Приметы на 24 октября

Если утром иней — скоро будет снегопад.

Если будет туман — грядет оттепель.

Если в этот день пошел снег — зима будет суровой.

Ясное небо говорит о приближении морозов.

Если домашние животные беспокойно себя ведут — грядет непогода.

Традиции 24 октября

Ранее в этот день крестьяне возили на мельницу зерно молотить. Наши предки считали, что сделать это нужно как можно скорее, так как дорога на следующий день будет трудной — непогода может усложнить возвращение домой.

В этот день: