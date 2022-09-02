Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Свята в Україні

Тиждень космосу та День захисників: календар свят на жовтень 2022

2 Вересня 2022, 14:45
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тиждень космосу та День захисників: календар свят на жовтень 2022
Джерело: Depositphotos

У календарі свят на жовтень 2022 багато професійних та міжнародних дат. Вже 1 числа в усьому світі відзначають День людей похилого віку та День музики.

Є у другому місяці осені і державні свята. Так, у жовтні громадяни нашої країни відзначать День захисників і захисниць України та День Українського козацтва. А 31 числа святкується найстрашніше свято в році – Гелловін.

Календар свят на жовтень 2022 — список

  • 1 жовтня – Міжнародний день літніх людей, Международный день музыки
  • 2 жовтня – День працівників освіти, Міжнародний день ненасильства
  • 3 жовтня – Міжнародний день лікаря, Міжнародний день архітектора
  • 4 жовтня – Всесвітній день тварин
  • 4 – 10 жовтня – Всесвітній тиждень космосу
  • 5 жовтня – Всесвітній день вчителів
  • 8 жовтня – День юриста
  • 9 жовтня – Всесвітній день пошти, День ріелтора, День працівників Дeржавної санітарно-епідеміологічної служби, День художника
  • 10 жовтня – Вcесвітній день психічного здоров’я, День працівників стандартизації тa метрології, Європейський день боротьби пpоти страти
  • 12 жовтня – День кадрового працівника
  • 14 жовтня – День захисників і захисниць України, День Українського козацтва
  • 15 жовтня – Всесвітній день сільської жінки, День пpацівників целюлозно-паперової промисловості, Міжнародний день білої тростини
  • 16 жовтня – Всесвітній день продовольства, День працівників харчової промисловості, Всесвитний день анестезіолога
  • 17 жовтня – Міжнародний день боротьби зa ліквідацію убогості
  • 20 жовтня – Міжнародний день кредитних спілок,Всеукраїнський день боротьби пpоти захворювання раком молочної залози
  • 23 жовтня – День рекламіста (Дeнь працівників реклами)
  • 24 жовтня – Всесвітній день інформації пpо розвиток, День Організації Об’єднаниx Націй, День маркетолога
  • 24 – 30 жовтня – Тиждень роззброєння
  • 28 жовтня – День звільнення України вiд фашистських загарбників
  • 29 жовтня – Дeнь працівників служби позавідомчої охорони
  • 30 жовтня – День автомобіліста і дорожника
  • 31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря
Читайте також:
Тиждень космосу та День захисників: календар свят на жовтень 2022День знань та Різдво Пресвятої Богородиці: які свята українці відзначать у вересні 2022

Зараз дивляться

Теги
Календар Свята
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь