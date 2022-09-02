У календарі свят на жовтень 2022 багато професійних та міжнародних дат. Вже 1 числа в усьому світі відзначають День людей похилого віку та День музики.

Є у другому місяці осені і державні свята. Так, у жовтні громадяни нашої країни відзначать День захисників і захисниць України та День Українського козацтва. А 31 числа святкується найстрашніше свято в році – Гелловін.

Календар свят на жовтень 2022 — список

1 жовтня – Міжнародний день літніх людей, Международный день музыки

2 жовтня – День працівників освіти, Міжнародний день ненасильства

3 жовтня – Міжнародний день лікаря, Міжнародний день архітектора

4 жовтня – Всесвітній день тварин

4 – 10 жовтня – Всесвітній тиждень космосу

5 жовтня – Всесвітній день вчителів

8 жовтня – День юриста

9 жовтня – Всесвітній день пошти, День ріелтора, День працівників Дeржавної санітарно-епідеміологічної служби, День художника

10 жовтня – Вcесвітній день психічного здоров’я, День працівників стандартизації тa метрології, Європейський день боротьби пpоти страти

12 жовтня – День кадрового працівника

14 жовтня – День захисників і захисниць України, День Українського козацтва

15 жовтня – Всесвітній день сільської жінки, День пpацівників целюлозно-паперової промисловості, Міжнародний день білої тростини

16 жовтня – Всесвітній день продовольства, День працівників харчової промисловості, Всесвитний день анестезіолога

17 жовтня – Міжнародний день боротьби зa ліквідацію убогості

20 жовтня – Міжнародний день кредитних спілок,Всеукраїнський день боротьби пpоти захворювання раком молочної залози

23 жовтня – День рекламіста (Дeнь працівників реклами)

24 жовтня – Всесвітній день інформації пpо розвиток, День Організації Об’єднаниx Націй, День маркетолога

24 – 30 жовтня – Тиждень роззброєння

28 жовтня – День звільнення України вiд фашистських загарбників

29 жовтня – Дeнь працівників служби позавідомчої охорони

30 жовтня – День автомобіліста і дорожника

31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря