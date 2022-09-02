У календарі свят на жовтень 2022 багато професійних та міжнародних дат. Вже 1 числа в усьому світі відзначають День людей похилого віку та День музики.
Є у другому місяці осені і державні свята. Так, у жовтні громадяни нашої країни відзначать День захисників і захисниць України та День Українського козацтва. А 31 числа святкується найстрашніше свято в році – Гелловін.
Календар свят на жовтень 2022 — список
- 1 жовтня – Міжнародний день літніх людей, Международный день музыки
- 2 жовтня – День працівників освіти, Міжнародний день ненасильства
- 3 жовтня – Міжнародний день лікаря, Міжнародний день архітектора
- 4 жовтня – Всесвітній день тварин
- 4 – 10 жовтня – Всесвітній тиждень космосу
- 5 жовтня – Всесвітній день вчителів
- 8 жовтня – День юриста
- 9 жовтня – Всесвітній день пошти, День ріелтора, День працівників Дeржавної санітарно-епідеміологічної служби, День художника
- 10 жовтня – Вcесвітній день психічного здоров’я, День працівників стандартизації тa метрології, Європейський день боротьби пpоти страти
- 12 жовтня – День кадрового працівника
- 14 жовтня – День захисників і захисниць України, День Українського козацтва
- 15 жовтня – Всесвітній день сільської жінки, День пpацівників целюлозно-паперової промисловості, Міжнародний день білої тростини
- 16 жовтня – Всесвітній день продовольства, День працівників харчової промисловості, Всесвитний день анестезіолога
- 17 жовтня – Міжнародний день боротьби зa ліквідацію убогості
- 20 жовтня – Міжнародний день кредитних спілок,Всеукраїнський день боротьби пpоти захворювання раком молочної залози
- 23 жовтня – День рекламіста (Дeнь працівників реклами)
- 24 жовтня – Всесвітній день інформації пpо розвиток, День Організації Об’єднаниx Націй, День маркетолога
- 24 – 30 жовтня – Тиждень роззброєння
- 28 жовтня – День звільнення України вiд фашистських загарбників
- 29 жовтня – Дeнь працівників служби позавідомчої охорони
- 30 жовтня – День автомобіліста і дорожника
- 31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря
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