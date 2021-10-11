Сьогодні, 11 жовтня, в Україні відзначають Міжнародний день дівчаток та Всесвітній день боротьби з ожирінням.

Міжнародний день дівчаток почали святкувати у 2012 році. Він був заснований на Генеральній Асамблеї ООН з метою звернути увагу на соціальні проблеми, нерівність і незахищеність, з якими стикаються діти жіночої статі в різних країнах.

У число таких проблем може входити заборона на освіту, неповноцінне харчування, соціальні права, дискримінація тощо.

Церковне свято 11 жовтня

11 жовтня православні вшановують пам’ять преподобного Харитона Сповідника. Він переніс багато страждань у часи великих гонінь на християн.

Дивним чином уникнувши смерті, Харитон заснував церкву, навколо якої згодом був зведений чоловічий православний монастир – Фаранська лавра.

Здавна Харитонів день вважався небезпечним, оскільки сьогодні могли наврочити або навести порчу. Щоб цього уникнути, люди сиділи вдома і займалися домашніми справами.

У цей день заборонено вимітати сміття з хати, щоб не пустити у будинок біду. Також 11 жовтня не варто вступати у шлюб, адже він може принести лиху долю.

Іменини 11 жовтня

11 жовтня День ангела відзначають: Олександр, Олексій, Анатолій, Антон, Опанас, Валентин, Василь, В’ячеслав, Григорій, Єфрем, Іван, Ілля, Кирило, Лавр, Лука, Марія, Марк, Матвій, Нестор, Микола, Семен, Сергій, Степан, Уляна, Федір.

Прикмети на 11 жовтня:

