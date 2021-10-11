Сьогодні, 11 жовтня, відзначають світле та миле свято – Міжнародний день дівчаток. У 2021 році воно припадає на понеділок.

У цей день прийнято вітати всіх дітей жіночої статі, для цього Факти ICTV підготували оригінальні привітання в картинках для Viber із Міжнародним днем дівчаток, щоб ви змогли привітати їх у месенджері.

Історія свята Міжнародний день дівчаток

Міжнародний день дівчаток заснований з метою звернути увагу на соціальні проблеми, нерівність і незахищеність, з якими стикаються діти жіночої статі в різних країнах. У число таких проблем може входити заборона на освіту, неповноцінне харчування, соціальні права, дискримінація тощо.

Його почали святкувати в 2012 році. Ініціатива щодо ухвалення Міжнародного дня дівчаток була висунута Канадою на Генеральній Асамблеї ООН.

Це свято підвищує обізнаність про те, скільки дівчаток стикаються щодня з різними проблемами. Оскільки далеко не всі представниці прекрасної статі мають можливість жити так як хочуть. Багато з них не мають доступу до освіти, рано виходять заміж не за власним бажанням і витрачають багато часу на домашні справи.

Щороку в Міжнародного дня дівчаток є певна тема. Так, в 2012 році в основі лежала тема ранніх шлюбів. 2013 рік був присвячений інновації в освіті для дівчаток, а 2014 – розширенню прав дівчат-підлітків: припинення циклу насильства.

Крім того, в соцмережах використовують хештег #dayofthegirl, щоб відстежувати події і новини, які стосуються свята.