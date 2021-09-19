У календарі на жовтень 2021 можна знайти одне державне свято, а також одне православне. Практично кожен день українці відзначатимуть професійні свята.
В середині осені їх відзначають ріелтори, художники, вчителі, юристи, і навіть анестезіологи.
Варто також акцентувати свою увагу на Дні автомобіліста і дорожника — в Україні величезна кількість тих, хто пов’язав своє життя з водінням, перевезенням пасажирів і різних вантажів.
Традиційно, 14 жовтня українці відзначають велике православне свято — Покрову Пресвятої Богородиці. Воно знаменує собою початок весільного сезону.
Нагадаємо, що 14 жовтня — День захисників і захисниць України. Так, 14, 15, 16 і 17 жовтня будуть вихідними днями для українців.
Свята в жовтні 2021 – список
- 1 жовтня — Міжнародний день людей похилого віку
- 2 жовтня — Міжнародний день ненасильства
- 3 жовтня — День працівників освіти, День працівника кадрової служби
- 4 жовтня — Міжнародний день лікаря, Міжнародний день архітектора, Всесвітній тиждень космосу, Всесвітній день тварин
- 5 жовтня — Всесвітній день учителів
- 8 жовтня — День юриста
- 9 жовтня — Всесвітній день пошти, День ріелтора
- 10 жовтня – Дeнь працівників стандартизації та метрології, День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби, День художника, Європейський день боротьби проти страти, Всесвітній день психічного здоров’я
- 14 жовтня — День захисника України, День Українського козацтва, Покрова Пресвятої Богородиці
- 15 жовтня — Всесвітній день сільської жінки, Міжнародний день білої тростини
- 16 жовтня — День анестезіолога, Дeнь працівників целюлозно-паперової промисловості, Всесвітній день продовольства
- 17 жовтня — Міжнародний день боротьби з бідністю, День працівників харчової промисловості
- 20 жовтня — Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози
- 21 жовтня — Міжнародний день кредитних спілок
- 23 жовтня — День рекламіста (Дeнь працівників реклами)
- 24 жовтня — Всесвітній день інформації про розвиток, День Організації Об’єднаних Націй, Тиждень роззброєння
- 25 жовтня — День маркетолога
- 28 жовтня — День визволення України від фашистських загарбників
- 29 жовтня — Дeнь працівників служби позавідомчої охорони
- 31 жовтня — День автомобіліста і дорожника, Міжнародний день Чорного моря
У жовтні 2021 року православних свят не так вже й багато. У цьому місяці величезна кількість одноденних свят, і лише 14 жовтня відзначається Покрова Пресвятої Богородиці.
Дізнатися докладніше про православні свята 2021 можна в календарі Фактів ICTV.