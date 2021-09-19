У календарі на жовтень 2021 можна знайти одне державне свято, а також одне православне. Практично кожен день українці відзначатимуть професійні свята.

В середині осені їх відзначають ріелтори, художники, вчителі, юристи, і навіть анестезіологи.

Варто також акцентувати свою увагу на Дні автомобіліста і дорожника — в Україні величезна кількість тих, хто пов’язав своє життя з водінням, перевезенням пасажирів і різних вантажів.

Традиційно, 14 жовтня українці відзначають велике православне свято — Покрову Пресвятої Богородиці. Воно знаменує собою початок весільного сезону.

Нагадаємо, що 14 жовтня — День захисників і захисниць України. Так, 14, 15, 16 і 17 жовтня будуть вихідними днями для українців.

Свята в жовтні 2021 – список

1 жовтня — Міжнародний день людей похилого віку

2 жовтня — Міжнародний день ненасильства

3 жовтня — День працівників освіти, День працівника кадрової служби

4 жовтня — Міжнародний день лікаря, Міжнародний день архітектора, Всесвітній тиждень космосу, Всесвітній день тварин

5 жовтня — Всесвітній день учителів

8 жовтня — День юриста

9 жовтня — Всесвітній день пошти, День ріелтора

10 жовтня – Дeнь працівників стандартизації та метрології, День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби, День художника, Європейський день боротьби проти страти, Всесвітній день психічного здоров’я

14 жовтня — День захисника України , День Українського козацтва, Покрова Пресвятої Богородиці

, День Українського козацтва, 15 жовтня — Всесвітній день сільської жінки, Міжнародний день білої тростини

16 жовтня — День анестезіолога, Дeнь працівників целюлозно-паперової промисловості, Всесвітній день продовольства

17 жовтня — Міжнародний день боротьби з бідністю, День працівників харчової промисловості

20 жовтня — Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози

21 жовтня — Міжнародний день кредитних спілок

23 жовтня — День рекламіста (Дeнь працівників реклами)

24 жовтня — Всесвітній день інформації про розвиток, День Організації Об’єднаних Націй, Тиждень роззброєння

25 жовтня — День маркетолога

28 жовтня — День визволення України від фашистських загарбників

29 жовтня — Дeнь працівників служби позавідомчої охорони

31 жовтня — День автомобіліста і дорожника, Міжнародний день Чорного моря

У жовтні 2021 року православних свят не так вже й багато. У цьому місяці величезна кількість одноденних свят, і лише 14 жовтня відзначається Покрова Пресвятої Богородиці.

Дізнатися докладніше про православні свята 2021 можна в календарі Фактів ICTV.