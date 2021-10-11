Сегодня, 11 октября, в Украине отмечают Международный день девочек и Всемирный день борьбы с ожирением.

Международный день девочек начали праздновать в 2012 году. Он был основан на Генеральной Ассамблее ООН с целью обратить внимание на социальные проблемы, неравенство и незащищенность, с которыми сталкиваются дети женского пола в разных странах.

В число таких проблем может входить запрет на образование, неполноценное питание, социальные права, дискриминация и тому подобное.

Церковный праздник 11 октября

11 октября православные чтят память преподобного Харитона Исповедника. Он перенес много страданий во времена великих гонений на христиан.

Странным образом избежав смерти, Харитон основал церковь, вокруг которой впоследствии был возведен мужской православный монастырь — Фаранская лавра.

Издавна Харитонов день считался опасным, поскольку сегодня могли сглазить или навести порчу. Чтобы этого избежать, люди сидели дома и занимались домашними делами.

В этот день запрещено выметать мусор из избы, чтобы не пустить в дом беду. Также 11 октября не стоит вступать в брак, ведь он может принести злую судьбу.

Именины 11 октября

11 октября День ангела отмечают: Александр, Алексей, Анатолий, Антон, Афанасий, Валентин, Василий, Вячеслав, Григорий, Ефрем, Иван, Илья, Кирилл, Лавр, Лука, Мария, Марк, Матфей, ​​Нестор, Николай, Семен, Сергей, Степан, Ульяна, Федор.

Приметы на 11 октября: