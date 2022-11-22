Чорна п’ятниця – час знижок та привабливих пропозицій на практично всі товари в магазинах. Одяг, продукти, електроніка, побутова техніка – все це можна придбати за гарними цінами. Однак, де великі знижки – там і велика ймовірність купити щось зайве, що навіть не використовуватиметься.

Як у Чорну п’ятницю не купити зайвого – далі у матеріалі.

Насамперед, потрібно скласти список. Він повинен складатися із важливих речей, які потрібно купити насамперед. Наприклад, обігрівач, який допоможе не замерзнути в умовах холодної зими, павербанк на випадок відключення електроенергії, або нову пральну машинку, якщо стара вже своє відпрацювала.

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Друге правило – не женіться за низькими цінами. Навіть якщо знижка дуже велика – подумайте, чи справді потрібна ця річ. Цілком можливо, що товар просто переміститься з вітрини магазину на горище будинку.

Третє правило – визначтеся із сумою, яку готові витратити на Чорну п’ятницю. Не варто влазити в боргову яму, особливо в умовах війни. Краще відмовитися від зайвої покупки, якщо є ймовірність залишитися без копійки в кишені. У сьогоднішніх реаліях слід сподіватися на себе.

Четверте правило – перед походом до магазину візьміть із собою всі дискнонт-картки, або скористайтеся промокодами під час онлайн-покупок. Найчастіше вони працюють на Чорну п’ятницю, і ними варто скористатися.

Для тих, хто ще не знає, коли Чорна п’ятниця у 2022, на Фактах ICTV докладно розповіли про традиції та історію події, яка взяла своє почали із США.