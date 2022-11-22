Черная пятница — время скидок и привлекательных предложений на практически все товары в магазинах. Одежда, продукты, электроника, бытовая техника — все это можно приобрести по хорошим ценам. Однако, где большие скидки — там и большая вероятность купить что-то лишнее, что даже не будет использоваться.

Как в Черную пятницу не купить лишнего — далее в материале.

В первую очередь, нужно составить список. Он должен состоять из важных вещей, которые нужно купить в первую очередь. К примеру, обогреватель, который поможет не замерзнуть в условиях холодной зимы, павербанк на случай отключения электроэнергии, или же новую стиральную машинку, если старая уже свое отработала.

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Второе правило — не гонитесь за низкими ценами. Даже если скидка очень большая — задумайтесь, действительно ли нужна эта вещь. Вполне возможно, что товар просто переместится с витрины магазина на чердак дома.

Третье правило — определитесь с суммой, которую готовы потратить на Черную пятницу. Не стоит влезать в долговую яму, особенно в условиях войны. Лучше отказаться от лишней покупки, если есть вероятность остаться без копейки в кармане. В сегодняшних реалиях нужно надеяться на себя.

Четвертое правило — перед походом в магазин возьмите с собой все дискнонт-карточки, или же воспользуйтесь промо-кодами во время онлайн покупок. Зачастую они работают на Черную пятницу, и ими точно стоит воспользоваться.

Для тех, кто еще не знает, когда Черная пятница в 2022, на Фактах ICTV подробно рассказали о традициях и истории события, которое взяло свое начали из США.