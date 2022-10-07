Черная пятница (Black Friday) — всемирный день распродаж. С нее традиционно начинается рождественский сезон скидок и безумных покупок. Обычно черную пятницу проводят все магазины одежды, бытовой техники или косметики.

Именно в этот день можно купить любые вещи по выгодной цене, ведь скидки могут составлять 20%, 50% или 70%.

Когда будет Черная пятница в 2022 году — смотрите в нашем материале.

Сейчас смотрят

Черная пятница 2022 — дата

В мире принято проводить Black Friday на следующий день после Дня благодарения в США. Поскольку День благодарения американцы празднуют в последний четверг ноября, безумные распродажи проводят в последнюю пятницу этого месяца.

В 2022 году Черную пятницу будут проводить 25 ноября.

Каждый магазин сам устанавливает, сколько продлятся распродажи. Кто-то делает скидки только на один день, а кто-то продлевает этот период на 5-7 дней.

Поток покупателей в этот период возрастает, поэтому магазины открываются достаточно рано, чтобы удовлетворить все потребности клиентов. Некоторые крупные торговые сети открываются в полночь и работают до глубокой ночи.

Черная пятница не является официальным праздником, но многие в этот день берут выходной на работе, чтобы осуществить выгодную покупку.

История события

Первые упоминания о Black Friday появились в 1961 году в США. Тогда американцы называли так пятницу после Дня благодарения, поскольку на дорогах были бешеные пробки.

Владельцы магазинчиков быстро поняли потенциальную доходность дней до и после этого праздника, поэтому начали внедрять скидки в своих магазинах. Поскольку все американцы празднуют День благодарения, магазины начали получать неплохую прибыль, делая даже небольшие распродажи.

С тех пор в Америке начали приурочивать период распродаж ко Дню благодарения. Сегодня существует множество споров по поводу Черной пятницы. Некоторые владельцы магазинов специально повышают цены на товары накануне Black Friday, чтобы в день события их как бы снизить. В результате таких махинаций покупатель переплачивает.

Если же делать все честно, то Черная пятница — неплохой период для владельцев магазинов, ведь если сделать скидки, количество покупателей растет, соответственно, увеличивается и прибыль.

Черная пятница в Украине

В Украине Black Friday проводится с 2013 года. Большинство распродаж устраивают интернет-площадки, но и обычные магазины приобщаются к событию.

Самые большие распродажи делают магазины бытовой техники, поэтому для украинцев это прекрасное время сделать выгодные покупки.

В 2022 году скидки будут внедрять:

Магазин электроники Эльдорадо

Магазин техники Фокстрот

Магазин Алло

Rozetka

Следите за сообщениями от своих любимых магазинов, возможно, именно в Черную пятницу 2022 вы осуществите покупку, о которой долго мечтали, по очень выгодной цене.