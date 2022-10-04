У листопаді 2022 року українці відзначать багато професійних свят. Також в календарі на третій місяць осені присутні міжнародні події.

Вже 1 числа святкується День народження Європейського Союзу, а 2-го – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.

Календар свят на листопад 2022 – список

1 листопада – День народження Європейського Союзу

2 листопада – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів

3 листопада – День інженерних військ, День ракетних військ тa артилерії

4 листопада – День залізничника

6 листопада – День працівника соціальної сфери, Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни і збройих конфліктів

9 листопада – День української писемності і мови, Всеукраїнський день працівників культури тa майстрів народного мистецтва

10 листопада – Міжнародний день бухгалтера, Всесвітній день науки за мир і розвиток

11 листопада – Міжнародний день енергозбереження

12 листопада – Всесвітній день боротьби з пневмонією

14 листопада – Всесвітній день боротьби пpоти діабету, Міжнародний день логопеда

16 листопада – Міжнародний день терпимості, День працівників радіо, телебачення і зв’язку

17 листопада – День студента, Міжнародний день студентів, Всесвітній день боротьби проти

19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби, День скловиробника

20 листопада – День працівників сільського господарства, Всесвітній день пам’яти жертв ДТП, Всесвітній день дитини

21 листопада – Всесвітній день телебачення

22 листопада – День Свободи

25 листопада – Чорна п’ятниця, Міжнародний день боротьби зa ліквідацію насильства відносно жінок

26 листопада – День пам’яті жертв Голодомору

28 листопада – День працівника фінансового моніторингу

30 листопада – Міжнародний день захисту інформації, Всесвітній день домашніх тварин