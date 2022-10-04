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День ракетних військ і Чорна п’ятниця: які свята українці відзначать у листопаді 2022

4 Жовтня 2022, 19:09
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
День ракетних військ і Чорна п’ятниця: які свята українці відзначать у листопаді 2022
Джерело: Pexels

У листопаді 2022 року українці відзначать багато професійних свят. Також в календарі на третій місяць осені присутні міжнародні події.

Вже 1 числа святкується День народження Європейського Союзу, а 2-го – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.

Календар свят на листопад 2022 – список

  • 1 листопада – День народження Європейського Союзу
  • 2 листопада – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів
  • 3 листопада – День інженерних військ, День ракетних військ тa артилерії
  • 4 листопада – День залізничника
  • 6 листопада – День працівника соціальної сфери, Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни і збройих конфліктів
  • 9 листопада – День української писемності і мови, Всеукраїнський день працівників культури тa майстрів народного мистецтва
  • 10 листопада – Міжнародний день бухгалтера, Всесвітній день науки за мир і розвиток
  • 11 листопада – Міжнародний день енергозбереження
  • 12 листопада – Всесвітній день боротьби з пневмонією
  • 14 листопада – Всесвітній день боротьби пpоти діабету, Міжнародний день логопеда
  • 16 листопада – Міжнародний день терпимості, День працівників радіо, телебачення і зв’язку
  • 17 листопада – День студента, Міжнародний день студентів, Всесвітній день боротьби проти
  • 19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби, День скловиробника
  • 20 листопада – День працівників сільського господарства, Всесвітній день пам’яти жертв ДТП, Всесвітній день дитини
  • 21 листопада – Всесвітній день телебачення
  • 22 листопада – День Свободи
  • 25 листопада – Чорна п’ятниця, Міжнародний день боротьби зa ліквідацію насильства відносно жінок
  • 26 листопада – День пам’яті жертв Голодомору
  • 28 листопада – День працівника фінансового моніторингу
  • 30 листопада – Міжнародний день захисту інформації, Всесвітній день домашніх тварин
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