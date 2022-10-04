У листопаді 2022 року українці відзначать багато професійних свят. Також в календарі на третій місяць осені присутні міжнародні події.
Вже 1 числа святкується День народження Європейського Союзу, а 2-го – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів.
Календар свят на листопад 2022 – список
- 1 листопада – День народження Європейського Союзу
- 2 листопада – Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів
- 3 листопада – День інженерних військ, День ракетних військ тa артилерії
- 4 листопада – День залізничника
- 6 листопада – День працівника соціальної сфери, Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни і збройих конфліктів
- 9 листопада – День української писемності і мови, Всеукраїнський день працівників культури тa майстрів народного мистецтва
- 10 листопада – Міжнародний день бухгалтера, Всесвітній день науки за мир і розвиток
- 11 листопада – Міжнародний день енергозбереження
- 12 листопада – Всесвітній день боротьби з пневмонією
- 14 листопада – Всесвітній день боротьби пpоти діабету, Міжнародний день логопеда
- 16 листопада – Міжнародний день терпимості, День працівників радіо, телебачення і зв’язку
- 17 листопада – День студента, Міжнародний день студентів, Всесвітній день боротьби проти
- 19 листопада – День працівників гідрометеорологічної служби, День скловиробника
- 20 листопада – День працівників сільського господарства, Всесвітній день пам’яти жертв ДТП, Всесвітній день дитини
- 21 листопада – Всесвітній день телебачення
- 22 листопада – День Свободи
- 25 листопада – Чорна п’ятниця, Міжнародний день боротьби зa ліквідацію насильства відносно жінок
- 26 листопада – День пам’яті жертв Голодомору
- 28 листопада – День працівника фінансового моніторингу
- 30 листопада – Міжнародний день захисту інформації, Всесвітній день домашніх тварин
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