24 квітня православні християни відзначатимуть важливе релігійне свято – Великдень, або Світле Христове Воскресіння.

Святкування Великодня – це найбільше духовне свято, яке супроводжується переліком різних цікавих традицій. Спершу люди йдуть на службу, святять кошики з частуваннями, а потім розговляються, оскільки закінчився великий піст, який у 2022 році триває 47 днів.

Цього року українці не можуть собі дозволити пишне святкування. Ба більше, через воєнний стан немає і тривалих вихідних. Проте відзначити Христове Воскресіння можна й скромно, головне – з відкритим серцем та вірою в найкраще.

Як відзначати Великдень в умовах воєнного стану та чому не варто викладати фото з храмів – далі в матеріалі.

Як працюють церкви в регіонах на Великдень 2022

Передусім зазначимо, що в комендантську годину церкви на Великдень 2022 не працюватимуть. У Православній церкві України заявили, що години роботи храмів регулюються місцевими військово-цивільними адміністраціями.

Під час російсько-української війни богослужіння дозволяється розпочати не опівночі, а вранці в неділю. Тобто, коли у вашому місті, селі, селищі закінчується комендантська година, тоді й розпочнеться богослужіння.

Утім, у монастирях, які мають закриту територію і доступ до яких буде обмежений на час дії комендантської години, богослужіння можуть здійснювати відповідно до рішення керівництва монастиря, з урахуванням загальних норм.

В областях, де не тривають бойові дії, духовенство може звернутися до органів місцевої влади за роз’ясненням щодо можливості зміни режиму комендантської години на великодню ніч. Тоді вони вже ухвалюватимуть рішення стосовно розкладу служб.

Зазначимо, раніше міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко попереджав про те, що Міноборони РФ погрожує обстріляти українські церкви великодньої ночі.

Ба більше, в росЗМІ навіть сказали, що провокації з чисельними жертвами начебто готуються у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській та Харківській областях.

Перш ніж піти до церкви, добряче подумайте. Можливо, краще залишитися в безпечнішому місці, подивитися богослужіння по телевізору та освятити паску самостійно.

Онлайн трансляція

Служби на Великдень транслюватимуть онлайн під час національного марафону єдиних новин UAразом. Також трансляція буде на телеканалі UA:Культура.

23 квітня о 23.30 – Богослужіння ПЦУ з Михайлівського Золотоверхого собору в Києві.

24 квітня о 7.30 – Богослужіння УГКЦ із Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві.

Що можна нести до церкви на Великдень 2022, а що – не можна

Традиційно віряни несуть із собою до церкви на освячення кошики з продуктами. Головне святкове частування – здобні або сирні паски, а також яйця – крашанки та писанки.

У кошик варто покласти й сир, олію, хрін, сіль, м’ясні страви (шинка, ковбаса, буженина, сало).

На Великдень не можна святити алкоголь (окрім Кагору), страви з крові тварин, ножі, матеріальні цінності. Детальніше про те, скільки вам коштуватиме великодній кошик, читайте в нашому матеріалі.

Чому зараз краще не йти масово у церкви

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV військовий експерт Олександр Мусієнко зазначив, що навіть у таке світле свято, як Великдень, та з огляду на традиції його святкування, не варто забувати, що триває російсько-українська війна.

– Ворог не залишає спроб послабити Україну, наш суверенітет, незалежність. Боротьба продовжується. Тому необхідно враховувати загрозу з повітря чи райони, де ведуться активні бойові дії. Цим не слід нехтувати, навпаки, треба зважати на це під час відвідування храмів, планування маршрутів і при пересуванні.

Мусієнко радить: якщо ви збираєтеся відвідати богослужіння та храм, слід зрозуміти, чи є поруч бомбосховища або місця, де можна сховатися та бути в безпеці. Це потрібно знати на випадок загострення ситуацій чи загрози ракетних ударів.

Чому слід уникати фото та відеозйомок

Краще уникати фото та відеозйомок, а саме – локацій, кількості людей, інформації про це, об’єктів неподалік, скільки людей перебуває у храмі, хто повернувся, чи є черги.

Військовий експерт пояснив, що ворог відстежує інформацію у соцмережах та інших ресурсах, за допомогою яких мониторить ситуацію.

– Росія веде проти України не просто війну, а застосовує злочинні практики геноциду, воює терористичними методами, знищуючи громадянське населення, знищуючи наші цивільні інфраструктурні об’єкти. Не нехтуйте цими правилами, будьте уважними та обережними, – сказав він.

Мусієнко додав, що треба слухати вказівки військових адміністрацій та місцевої влади. Пам’ятайте, що під час загроз повітряних тривог необхідно пройти у сховище. Також, якщо ви побачили підозрілі предмети чи людей, потрібно повідомити в правоохоронні органи.

Як і де відзначити Великдень 2022

Багато українців на великодні свята вирушають на природу – хтось готує шашлики, хтось влаштовує пікнік. Як правило, це роблять або в парках, або в лісах, або на дачах.

У 2022 році варто утриматися від поїздки до лісу, оскільки це не лише може закінчитися штрафом, а й становити небезпеку для вашого життя.

У деяких областях України запроваджено тимчасові обмеження на відвідування лісових масивів мирними мешканцями. Це зроблено з метою запобігання виникненню пожеж, особливо небезпечних у воєнний час. Якщо людина порушила встановлені обмеження щодо користування лісом, її можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

За скоєння такого адміністративного правопорушення передбачено штраф у розмірі від 1 530 до 4 250 грн, а для посадових осіб – у розмірі від 4 250 до 15 300 грн.

У міських парках, особливо там, де проходили активні бойові дії, також небезпечно влаштовувати пікнік. Не забувайте про міни, які могли залишили по собі російські загарбники.

Якщо ви живете в приватному будинку, то це найкраще, що зараз може бути для святкування Великодня. Зберіть на стіл, запросіть близьких, якщо є така можливість, і відзначте.

Якщо ви перебуваєте в квартирі, можна влаштувати посиденьки під будинком, але тільки в тому випадку, якщо це не заважатиме іншим мешканцям. Також слід пам’ятати, що розводити багаття та смажити шашлики у дворах не можна.

Весело відзначити можна і в квартирі, головне – задати собі святковий настрій, хоча зараз це не зовсім виходить.

Можливо, в місцевості, де ви зараз, влаштовуватимуть якісь гуляння, проте навіть якщо у вашому регіоні все більш-менш спокійно, не забувайте про безпеку і будьте обережнішими.