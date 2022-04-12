Незабаром українці святкуватимуть Великдень. У мирний час цей період асоціюється з виїздами на природу, шашликами та гуляннями, проте цього року все інакше.

Багато хто полюбляє під час весняних свят вибиратися в ліс, проте зараз, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, від цього краще утриматися. Факти ICTV разом із помічницею адвоката Мартою Змислою розібралися, яка відповідальність передбачена за похід у ліс. Про це – далі в матеріалі.

Чому не можна ходити в ліс під час воєнного стану

У деяких областях України запроваджені тимчасові обмеження щодо відвідування мирними жителями лісових масивів. Це зроблено з метою запобігання виникненню пожеж, особливо небезпечних у воєнний час.

Юрист зазначає, що такі обмеження запроваджуються щороку, але з урахуванням того, що в Україні триває повноцінна війна, ці заходи необхідні для запобігання будь-яким диверсійним проявам.

Наразі відвідувати ліси заборонено у Київській, Волинській, Житомирській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Хмельницькій та Черкаській областях.

– Також у цих регіонах України заборонено в’їзд автотранспорту в лісові масиви, за винятком того, який використовуються для лісогосподарських цілей, Збройними силами України та іншими військовими формуваннями, створеними відповідно до законів України, – наголосила Марта.

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Інформацію про наявність чи відсутність обмежень відвідування лісу в кожному конкретному регіоні України необхідно шукати на офіційному сайті відповідної обласної військової адміністрації та Державного агентства лісових ресурсів України.

Які штрафи передбачені за похід у ліс

Якщо людина порушила встановлені обмеження щодо користування лісом в умовах пожежонебезпечного періоду та із врахуванням наявного воєнного стану, її можуть притягти до адміністративної відповідальності.

– Насамперед, ст. 77 КУпАП встановлює відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки в лісах. Наприклад, відповідальність за цією нормою наступатиме тоді, коли людина, незважаючи на встановлені обмеження у зв’язку з дією пожежонебезпечного періоду, пішла до лісу і розвела багаття, – зазначила юрист.

За скоєння такого адміністративного правопорушення передбачено штраф у розмірі від 1 530 до 4 250 грн і для посадових осіб у розмірі від 4 250 до 15 300 грн.

Що можуть зробити працівники державної лісової охорони

Якщо людина вирішила піти до лісу на прогулянку, працівники державної лісової охорони мають право зробити попередження та зобов’язати її залишити місцевість.

– Зокрема, для виявлення осіб, які порушують встановлені обмеження відвідування лісів, працівники державної лісової охорони мають право здійснювати рейди у лісових масивах та складати протоколи за вчинення адміністративних правопорушень, що належать до сфери охорони, захисту та використання лісів, – пояснила Змисла.

Крім того, працівники державної лісової охорони мають право зупиняти на території лісового фонду транспортні засоби та проводити огляд таких автомобілів.

Тож перш ніж відвідати ліс на свята – подумайте та ознайомтеся із ситуацією у своєму регіоні.

Звичайно, проводити час на природі можна і потрібно, проте необхідно робити це в дозволених місцях. Ба більше, від багать у лісах слід утримуватися і в мирний час, оскільки така дрібниця може спровокувати пожежу, через яку можуть загинути тварини. Розводити багаття для шашликів теж варто лише у призначених для цього місцях.

Крім того, не слід забувати і про міни, які можуть залишити російські загарбники чи диверсанти.