24 апреля православные христиане будут отмечать важный религиозный праздник — Пасху, или Светлое Христово Воскресение.

Пасха – это более духовный праздник, сопровождаемый перечнем разных интересных традиций. Сначала люди идут на службу, освящают корзинки с угощением, а потом разговляются, поскольку завершился большой пост, который в 2022 году длится 47 дней.

В этом году украинцы не могут себе позволить пышное празднование. Более того, из-за военного положения нет и продолжительных выходных. Однако отметить Христово Воскресение можно и скромно, главное — с открытым сердцем и верой в наилучшее.

Детальнее о том, как отметить Пасху 2022 во время военного положения и почему не стоит выкладывать фото из храмов, далее в материале.

Как работают церкви в регионах на Пасху 2022

Прежде всего отметим, что в комендантский час церкви на Пасху 2022 работать не будут. В Православной церкви Украины заявили, что часы работы храмов регулируются местными военно-гражданскими администрациями.

Во время российско-украинской войны богослужения разрешается начать не в полночь, а утром в воскресенье. То есть, когда в вашем городе, селе, поселке заканчивается комендантский час, тогда и начнется богослужение.

Впрочем, в монастырях, имеющих закрытую территорию и доступ к которым будет ограничен на время действия комендантского часа, богослужения могут совершать в соответствии с решением руководства монастыря, с учетом общих норм.

В областях, где не ведутся боевые действия, духовенство может обратиться в органы местной власти за разъяснением о возможности смены режима комендантского часа на пасхальную ночь. Тогда уже они будут принимать решение о расписании служб.

Отметим, ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко предупреждал о том, что Минобороны РФ грозится обстрелять украинские церкви в пасхальную ночь.

Более того, в росСМИ даже сказали, что провокации с многочисленными жертвами будто бы готовятся в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

Прежде чем пойти в церковь, хорошенько подумайте. Возможно, лучше остаться в более безопасном месте, посмотреть богослужение по телевизору и освятить паску самостоятельно.

Онлайн-трансляция

Службы на Пасху будут транслировать онлайн во время национального марафона единых новостей UAразом. Также трансляция будет на телеканале UA:Культура.

23 апреля в 23.30 – Богослужение ПЦУ из Михайловского Златоверхого собора в Киеве.

24 апреля в 7.30 – Богослужение УГКЦ из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве.

Что можно нести в церковь на Пасху 2022, а что — нельзя

Традиционно верующие несут с собой в церковь на освящение корзинки с продуктами. Главное праздничное угощение — сдобные или творожные паски, а также яйца — крашанки или писанки.

В корзину положите сыр, масло, хрен, соль, мясные блюда (ветчина, колбаса, буженина, сало).

На Пасху нельзя святить алкоголь (кроме Кагора), блюда из крови животных, ножи, материальные ценности. Детальнее о том, во сколько вам обойдется пасхальная корзина, читайте в нашем материале.

Почему сейчас лучше не идти массово в церкви

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV военный эксперт Александр Мусиенко отметил, что несмотря на такой светлый праздник, как Пасха и традиции ее празднования, не нужно забывать, что идет российско-украинская война.

— Враг не оставляет попыток ослабить Украину, наш суверенитет, независимость. Борьба продолжается. Поэтому необходимо учитывать угрозу с воздуха или районы, где ведутся активные боевые действия. Этим не следует пренебрегать, наоборот, нужно учитывать при посещении храмов, при планировании маршрутов и при передвижении.

Мусиенко советует: если вы собираетесь посетить богослужение и храм, стоит понять, есть ли рядом бомбоубежища или места, где можно спрятаться и быть в безопасности. Это нужно знать на случай обострения ситуаций или угрозы ракетных ударов.

Почему следует избегать фото и видеосъемок

Лучше избегать фото и видеосъемок, а именно — локаций, количества людей, информации об этом, объектов неподалеку, сколько людей находится в храме, кто вернулся, есть ли очереди.

Военный эксперт пояснил, что враг отслеживает информацию в соцсетях и других ресурсах, с помощью которых мониторит ситуацию.

— Россия ведет против Украины не просто войну, а применяет преступные практики геноцида, воюет террористическими методами, уничтожая гражданское население, уничтожая наши гражданские инфраструктурные объекты. Не стоит пренебрегать этими правилами, надо быть внимательными и осторожными, — сказал он.

Мусиенко добавил, что важно слушать указания военных администраций и местных властей. Помнить о том, что во время угроз воздушных тревог надо пройти в убежище. Также, если вы увидели подозрительные предметы или людей, нужно сообщить в правоохранительные органы.

Как и где отметить Пасху 2022

Многие украинцы на пасхальные праздники выбираются на природу — кто-то готовит шашлыки, кто-то устраивает пикник. Как правило, делают это либо в парках, либо в лесах, либо на дачах.

В 2022 году стоит воздержаться от поездки в лес, поскольку это не только может закончится штрафом, но и быть опасным для вашей жизни.

В некоторых областях Украины введены временные ограничения на посещение лесных массивов мирными жителями. Это сделано с целью предотвращения возникновения пожаров, особенно опасных в военное время. Если человек нарушил установленные ограничения по пользованию лесом, его могут привлечь к административной ответственности.

За совершение такого административного правонарушения предусмотрен штраф в размере от 1 530 до 4 250 грн, а для должностных лиц — в размере от 4 250 до 15 300 грн.

В городских парках, особенно там, где проходили активные боевые действия, устраивать пикник опасно. Нельзя забывать о минах, которые могли оставить за собой российские захватчики.

Если вы живете в частном доме, это лучшее, что сейчас может быть для празднования Пасхи. Накройте стол, соберите близких, если есть такая возможность, и отметьте.

Если вы находитесь в квартире, можно устроить посиделки под домом, но только в том случае, если это не помешает другим жителям. И помните, что разводить огонь и жарить шашлыки во дворах нельзя.

Весело отметить можно и в квартире, главное — задать себе праздничный настрой, хотя сейчас это и не совсем получается.

Возможно, в местности, где вы сейчас, будут устраивать какие-то гуляния, однако даже если в вашем регионе все более-менее спокойно, позаботьтесь о своей безопасности и будьте осторожнее.