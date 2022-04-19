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Де та коли дивитися святкові богослужіння на Великдень 2022

19 Квітня 2022, 15:43
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Де та коли дивитися святкові богослужіння на Великдень 2022
Джерело: Pixabay

24 квітня християни східного обряду святкуватимуть Великдень 2022. Це головна подія року для всіх християн, що символізує перемогу добра над злом.

Зазвичай на Великдень віряни йдуть на службу до церкви, а також освячують святкові кошики з паскою та яйцями.

Зважаючи на постійні обстріли Росією мирних українських міст, по всій території країни запроваджено воєнний стан і діє комендантська година.

Тож аби вберегти себе та рідних від небезпеки, вірянам радять приєднатися з молитвою до Великодніх служб онлайн.

Онлайн-служби на Великдень транслюватимуть на телебаченні в рамках телемарафону Єдині новини, а також на каналі UA: Культура.

Розклад богослужінь на Великдень 2022

  • 23 квітня (23.30) – Богослужіння Православної Церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору в Києві
  • 24 квітня (07.30) – Богослужіння Української Греко-Католицької Церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві

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