24 квітня християни східного обряду святкуватимуть Великдень 2022. Це головна подія року для всіх християн, що символізує перемогу добра над злом.

Зазвичай на Великдень віряни йдуть на службу до церкви, а також освячують святкові кошики з паскою та яйцями.

Зважаючи на постійні обстріли Росією мирних українських міст, по всій території країни запроваджено воєнний стан і діє комендантська година.

Тож аби вберегти себе та рідних від небезпеки, вірянам радять приєднатися з молитвою до Великодніх служб онлайн.

Онлайн-служби на Великдень транслюватимуть на телебаченні в рамках телемарафону Єдині новини, а також на каналі UA: Культура.

Розклад богослужінь на Великдень 2022

23 квітня (23.30) – Богослужіння Православної Церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору в Києві

– Богослужіння Православної Церкви України з Михайлівського Золотоверхого собору в Києві 24 квітня (07.30) – Богослужіння Української Греко-Католицької Церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві

Як працюватимуть церкви і чому не варто робити біля них фото та відео – усі особливості святкування Великодня в умовах воєнного стану зібрали в матеріалі.