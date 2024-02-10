У березні 2024 року українці відзначатимуть чимало свят. На перший місяць весни припадає Міжнародний жіночий день, День СБУ, День Нацвардії, Благовіщення Пресвятої Богородиці та інші події.

Факти ICTV дізналися, скільки у березні 2024 року буде вихідних та робочих днів.

Вихідні у березні 2024 року

У березні 2024 року буде 21 робочий день та 10 вихідних. Українці зможуть відпочити лише у суботу та неділю:

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2-3 березня;

9-10 березня;

16-17 березня;

23-24 березня;

30-31 березня.

Попри те, що 8 березня відзначається Міжнародний жіночий день, додаткового вікенду не передбачається. Все через воєнний стан в Україні, який подовжили до 13 травня 2024 року.

Нагадаємо, що після переходу ПЦУ на новоюліанський стиль, дати низки церковних свят змістилися на 13 днів назад.

Факти ICTV склали детальний календар свят на березень 2024 року, щоб ви не забули про пам’ятні дні.