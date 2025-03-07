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Календар свят на березень 2025: що відзначать українці в перший місяць весни

7 Березня 2025, 13:53
Каріна Зуєва випускова редакторка Lifestyle
Календар свят на березень 2024 року
Джерело: Свята в березні 2025 в Україні (СПИСОК) | Life

У перший місяць весни ми відзначимо чимало свят. У календарі на березень 2025 є міжнародні дати, професійні та державні. Також відбувається перехід на літній час.

Life. Факти ICTV склали детальний календар свят на березень 2025, щоби ви заздалегідь змогли з ним ознайомитися і знати, коли та що відзначають українці.

Календар свят на березень 2025 року

  • 1 березня – Всесвітній день цивільної оборони
  • 2 березня – завершення Масниці
  • 3 березня – Всесвітній день письменника
  • 8 березня – Міжнародний жіночий день, День землевпорядника
  • 9 березня – Міжнародний день діджея
  • 15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів
  • 16 березня – День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення
  • 21 березня – 27 березня – Тиждень солідарності з народами, які борються проти расизму та расової дискримінації
  • 21 березня – Всесвітній день поезії, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день лялькаря
  • 22 березня – Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста
  • 23 березня – Всесвітній метеорологічний день
  • 24 березня – Всеукраїнський день боротьби із захворюваністю на туберкульоз, Всесвітній день боротьби проти туберкульозу
  • 25 березня – День Служби безпеки України, Благовіщення Діви Марії, Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі
  • 26 березня – День Національної гвардії
  • 27 березня – Міжнародний день театру
  • 30 березня – перехід на літній час

Нагадаємо, що в березні 2025 року віряни відзначать низку релігійних свят за новоюліанським календарем.

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