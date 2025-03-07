У перший місяць весни ми відзначимо чимало свят. У календарі на березень 2025 є міжнародні дати, професійні та державні. Також відбувається перехід на літній час.

Life. Факти ICTV склали детальний календар свят на березень 2025, щоби ви заздалегідь змогли з ним ознайомитися і знати, коли та що відзначають українці.

Календар свят на березень 2025 року

1 березня – Всесвітній день цивільної оборони

2 березня – завершення Масниці

3 березня – Всесвітній день письменника

8 березня – Міжнародний жіночий день, День землевпорядника

9 березня – Міжнародний день діджея

15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів

16 березня – День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення

21 березня – 27 березня – Тиждень солідарності з народами, які борються проти расизму та расової дискримінації

21 березня – Всесвітній день поезії, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день лялькаря

22 березня – Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста

23 березня – Всесвітній метеорологічний день

24 березня – Всеукраїнський день боротьби із захворюваністю на туберкульоз, Всесвітній день боротьби проти туберкульозу

25 березня – День Служби безпеки України, Благовіщення Діви Марії, Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі

26 березня – День Національної гвардії

27 березня – Міжнародний день театру

30 березня – перехід на літній час

Нагадаємо, що в березні 2025 року віряни відзначать низку релігійних свят за новоюліанським календарем.