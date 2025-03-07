У перший місяць весни ми відзначимо чимало свят. У календарі на березень 2025 є міжнародні дати, професійні та державні. Також відбувається перехід на літній час.
Life. Факти ICTV склали детальний календар свят на березень 2025, щоби ви заздалегідь змогли з ним ознайомитися і знати, коли та що відзначають українці.
Календар свят на березень 2025 року
- 1 березня – Всесвітній день цивільної оборони
- 2 березня – завершення Масниці
- 3 березня – Всесвітній день письменника
- 8 березня – Міжнародний жіночий день, День землевпорядника
- 9 березня – Міжнародний день діджея
- 15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів
- 16 березня – День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення
- 21 березня – 27 березня – Тиждень солідарності з народами, які борються проти расизму та расової дискримінації
- 21 березня – Всесвітній день поезії, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день лялькаря
- 22 березня – Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста
- 23 березня – Всесвітній метеорологічний день
- 24 березня – Всеукраїнський день боротьби із захворюваністю на туберкульоз, Всесвітній день боротьби проти туберкульозу
- 25 березня – День Служби безпеки України, Благовіщення Діви Марії, Міжнародний день пам’яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі
- 26 березня – День Національної гвардії
- 27 березня – Міжнародний день театру
- 30 березня – перехід на літній час
Нагадаємо, що в березні 2025 року віряни відзначать низку релігійних свят за новоюліанським календарем.
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