В марте 2024 года украинцы будут отмечать немало праздников. На первый месяц весны приходится Международный женский день, День СБУ, День Нацвардии, Благовещение Пресвятой Богородицы и другие события.

Факты ICTV узнали, сколько в марте 2024 года будет выходных и рабочих дней.

Выходные в марте 2024 года

В марте 2024 года будет 21 рабочий день и 10 выходных. Украинцы смогут отдохнуть только в субботу и воскресенье:

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2-3 марта;

9-10 марта;

16-17 марта;

23-24 марта;

30-31 марта.

Несмотря на то, что 8 марта отмечается Международный женский день, дополнительного уикенда не предвидится. Все из-за военного положения в Украине, которое продлили до 13 мая 2024 года.

Напомним, что после перехода ПЦУ на новоюлианский стиль, даты церковных праздников сместились на 13 дней назад.

Факты ICTV составили подробный календарь праздников на март 2024 года, чтобы вы не забыли о памятных днях.