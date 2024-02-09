У церковному календарі на березень 2024 року є низка пам’ятних дат. Зокрема, на перший місяць весни припадає початок Великого посту та Благовіщення Пресвятої Богородиці.
Варто зазначити, що з 1 вересня минулого року ПЦУ перейшла на новоюліанський стиль, тому дати свят змістилися на 13 днів назад.
Факти ICTV склали церковний календар свят на березень 2024, щоб ви не пропустили важливі події.
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Церковні свята в березні 2024 року:
- 1 березня – преподобної мучениці Євдокії;
- 2 березня – священомученика Феодота, єпископа Киринейського;
- 3 березня – святих мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска;
- 4 березня – преподобного Герасима, що на Йордані;
- 5 березня – святого мученика Конона;
- 6 березня – 42-х мучеників Аморійських;
- 7 березня – священномучеників Василія, Єфрема, Капітона й інших;
- 8 березня – преподобного ісповідника Теофілакта, єпископа Нікомидійського;
- 9 березня – 40 мучеників Севастійських;
- 10 березня – мучеників Кондрата, Кипріяна, Анекта та Крискента;
- 11 березня – святого Софронія, патріарха Єрусалимського;
- 12 березня – преподобного ісповідника Теофана Сигріянського, святого Григорія Двоєслова;
- 13 березня – перенесення мощей святого Никифора, патріарха Царгородського;
- 14 березня – преподобного Венедикта;
- 15 березня – мучеників Агапія і шістьох інших;
- 16 березня – святих мучеників Савина і Папи;
- 17 березня – Прощена неділя; преподобного Олексія, чоловіка Божого;
- 18 березня – початок Великого посту; святого Кирила;
- 19 березня – мучеників Хрисанфа і Дарії;
- 20 березня – преподобних Отців у обителі святого Сави;
- 21 березня – преподобного ісповідника Якова, єпископа Катанського;
- 22 березня – священномученика Василія Анкірського;
- 23 березня – святого преподобномученика Нікона і учнів його;
- 24 березня – Передсвято Благовіщення, преподобного Захарії;
- 25 березня – Благовіщення Пресвятої Богородиці;
- 26 березня – Собор архангела Гавриїла;
- 27 березня – мучениці Матрони Солунської;
- 28 березня – преподобного Ілларіона Нового;
- 29 березня – мучеників Марка, єпископа Арефусійського;
- 30 березня – преподобного Іоанна Лествичника;
- 31 березня – священномученика Іпатія, єпископа Гангрського.