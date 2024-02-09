У церковному календарі на березень 2024 року є низка пам’ятних дат. Зокрема, на перший місяць весни припадає початок Великого посту та Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Варто зазначити, що з 1 вересня минулого року ПЦУ перейшла на новоюліанський стиль, тому дати свят змістилися на 13 днів назад.

Факти ICTV склали церковний календар свят на березень 2024, щоб ви не пропустили важливі події.

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