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Вихідні у жовтні 2021: скільки днів відпочиватимуть українці

21 Вересня, 16:00 Микола Олефіренко
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У жовтні 2021 роки українці відпочиватимуть 11 днів. У другий місяць осені відзначатиметься державне свято — День захисників і захисниць України, яке припадає на 14 жовтня. Завдяки цьому українці відпочиватимуть з 14 по 17 жовтня включно, але пожертвують вихідним в суботу, 23 жовтня. Напередодні свята, 13 жовтня, планується також скорочений робочий день на 1 годину.

У другий осінній місяць 2021 роки українці працюватимуть 20 днів.

Вихідні у жовтні 2021:

  • 2-3 жовтня
  • 9-10 жовтня
  • 14-17 жовтня
  • 24 жовтня
  • 30-31 жовтня
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Свята в жовтні 2021

  • 1 жовтня — Міжнародний день людей похилого віку
  • 2 жовтня — Міжнародний день ненасильства
  • 3 жовтня — День працівників освіти, День працівника кадрової служби
  • 4 жовтня — Міжнародний день лікаря, Міжнародний день архітектора, Всесвітній тиждень космосу, Всесвітній день тварин
  • 5 жовтня — Всесвітній день учителів
  • 8 жовтня — День юриста
  • 9 жовтня — Всесвітній день пошти, День ріелтора
  • 10 жовтня – Дeнь працівників стандартизації та метрології, День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби, День художника, Європейський день боротьби проти страти, Всесвітній день психічного здоров’я
  • 14 жовтня — День захисника України, День Українського козацтва, Покрова Пресвятої Богородиці
  • 15 жовтня — Всесвітній день сільської жінки, Міжнародний день білої тростини
  • 16 жовтня — День анестезіолога, Дeнь працівників целюлозно-паперової промисловості, Всесвітній день продовольства
  • 17 жовтня — Міжнародний день боротьби з бідністю, День працівників харчової промисловості
  • 20 жовтня — Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози
  • 21 жовтня — Міжнародний день кредитних спілок
  • 23 жовтня — День рекламіста (Дeнь працівників реклами)
  • 24 жовтня — Всесвітній день інформації про розвиток, День Організації Об’єднаних Націй, Тиждень роззброєння
  • 25 жовтня — День маркетолога
  • 28 жовтня — День визволення України від фашистських загарбників
  • 29 жовтня — Дeнь працівників служби позавідомчої охорони
  • 31 жовтня — День автомобіліста і дорожника, Міжнародний день Чорного моря

Крім Дня захисників і захисниць України, 14 жовтня українці відзначають велике православне свято — Покрову Пресвятої Богородиці. Цей день знаменує собою початок весільного сезону.

Дізнатися більше про православні свята 2021 року можна в календарі Фактів ICTV.

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