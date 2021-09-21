У жовтні 2021 роки українці відпочиватимуть 11 днів. У другий місяць осені відзначатиметься державне свято — День захисників і захисниць України, яке припадає на 14 жовтня. Завдяки цьому українці відпочиватимуть з 14 по 17 жовтня включно, але пожертвують вихідним в суботу, 23 жовтня. Напередодні свята, 13 жовтня, планується також скорочений робочий день на 1 годину.

У другий осінній місяць 2021 роки українці працюватимуть 20 днів.

Вихідні у жовтні 2021:

2-3 жовтня

9-10 жовтня

14-17 жовтня

24 жовтня

30-31 жовтня

Свята в жовтні 2021

1 жовтня — Міжнародний день людей похилого віку

2 жовтня — Міжнародний день ненасильства

3 жовтня — День працівників освіти, День працівника кадрової служби

4 жовтня — Міжнародний день лікаря, Міжнародний день архітектора, Всесвітній тиждень космосу, Всесвітній день тварин

5 жовтня — Всесвітній день учителів

8 жовтня — День юриста

9 жовтня — Всесвітній день пошти, День ріелтора

10 жовтня – Дeнь працівників стандартизації та метрології, День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби, День художника, Європейський день боротьби проти страти, Всесвітній день психічного здоров’я

14 жовтня — День захисника України , День Українського козацтва, Покрова Пресвятої Богородиці

, День Українського козацтва, 15 жовтня — Всесвітній день сільської жінки, Міжнародний день білої тростини

16 жовтня — День анестезіолога, Дeнь працівників целюлозно-паперової промисловості, Всесвітній день продовольства

17 жовтня — Міжнародний день боротьби з бідністю, День працівників харчової промисловості

20 жовтня — Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози

21 жовтня — Міжнародний день кредитних спілок

23 жовтня — День рекламіста (Дeнь працівників реклами)

24 жовтня — Всесвітній день інформації про розвиток, День Організації Об’єднаних Націй, Тиждень роззброєння

25 жовтня — День маркетолога

28 жовтня — День визволення України від фашистських загарбників

29 жовтня — Дeнь працівників служби позавідомчої охорони

31 жовтня — День автомобіліста і дорожника, Міжнародний день Чорного моря

Крім Дня захисників і захисниць України, 14 жовтня українці відзначають велике православне свято — Покрову Пресвятої Богородиці. Цей день знаменує собою початок весільного сезону.

Дізнатися більше про православні свята 2021 року можна в календарі Фактів ICTV.