У жовтні 2021 роки українці відпочиватимуть 11 днів. У другий місяць осені відзначатиметься державне свято — День захисників і захисниць України, яке припадає на 14 жовтня. Завдяки цьому українці відпочиватимуть з 14 по 17 жовтня включно, але пожертвують вихідним в суботу, 23 жовтня. Напередодні свята, 13 жовтня, планується також скорочений робочий день на 1 годину.
У другий осінній місяць 2021 роки українці працюватимуть 20 днів.
Вихідні у жовтні 2021:
- 2-3 жовтня
- 9-10 жовтня
- 14-17 жовтня
- 24 жовтня
- 30-31 жовтня
Свята в жовтні 2021
- 1 жовтня — Міжнародний день людей похилого віку
- 2 жовтня — Міжнародний день ненасильства
- 3 жовтня — День працівників освіти, День працівника кадрової служби
- 4 жовтня — Міжнародний день лікаря, Міжнародний день архітектора, Всесвітній тиждень космосу, Всесвітній день тварин
- 5 жовтня — Всесвітній день учителів
- 8 жовтня — День юриста
- 9 жовтня — Всесвітній день пошти, День ріелтора
- 10 жовтня – Дeнь працівників стандартизації та метрології, День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби, День художника, Європейський день боротьби проти страти, Всесвітній день психічного здоров’я
- 14 жовтня — День захисника України, День Українського козацтва, Покрова Пресвятої Богородиці
- 15 жовтня — Всесвітній день сільської жінки, Міжнародний день білої тростини
- 16 жовтня — День анестезіолога, Дeнь працівників целюлозно-паперової промисловості, Всесвітній день продовольства
- 17 жовтня — Міжнародний день боротьби з бідністю, День працівників харчової промисловості
- 20 жовтня — Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози
- 21 жовтня — Міжнародний день кредитних спілок
- 23 жовтня — День рекламіста (Дeнь працівників реклами)
- 24 жовтня — Всесвітній день інформації про розвиток, День Організації Об’єднаних Націй, Тиждень роззброєння
- 25 жовтня — День маркетолога
- 28 жовтня — День визволення України від фашистських загарбників
- 29 жовтня — Дeнь працівників служби позавідомчої охорони
- 31 жовтня — День автомобіліста і дорожника, Міжнародний день Чорного моря
Крім Дня захисників і захисниць України, 14 жовтня українці відзначають велике православне свято — Покрову Пресвятої Богородиці. Цей день знаменує собою початок весільного сезону.
Дізнатися більше про православні свята 2021 року можна в календарі Фактів ICTV.