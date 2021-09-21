Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Праздники в Украине

Выходные в октябре 2021: сколько дней будут отдыхать украинцы

21 сентября, 16:00 Микола Олефіренко
Календарь

В октябре 2021 года украинцы будут отдыхать 11 дней. Во второй месяц осени будет отмечаться один государственный праздник — День защитников и защитниц Украины, который припадает на 14 октября. Благодаря этому украинцы будут отдыхать с 14 по 17 октября включительно, но пожертвуют выходным в субботу, 23 октября. В преддверии праздника, 13 октября, планируется также сокращенный рабочий день на 1 час.

Во второй осенний месяц 2021 года украинцы будут работать 20 дней.

Выходные в октябре 2021

  • 2-3 октября
  • 9-10 октября
  • 14-17 октября
  • 24 октября
  • 30-31 октября
Читайте также:

Лунный календарь стрижек на октябрь 2021: лучшие дни для смены имиджа

Праздники в октябре 2021

  • 1 октября — Международный день пожилых людей
  • 2 октября — Международный день ненасилия
  • 3 октября — День работников образования, День работника кадровой службы
  • 4 октября — Международный день врача, Международный день архитектора, Всемирная неделя космоса, Всемирный день животных
  • 5 октября — Всемирный день учителей
  • 8 октября — День юриста
  • 9 октября — Всемирный день почты, День риэлтора
  • 10 октября — Дeнь работников стандартизации и метрологии, День работников Государственнoй санитарно-эпидемиологической службы, День художника,  Европейский день борьбы прoтив смертной казни, Всемирный день психического здоровья
  • 14 октября —  День защитника Украины, День Украинского казачества, Покров Пресвятой Богородицы
  • 15 октября — Всемирный день сельской женщины, Международный день белой трости
  • 16 октября — День анестезиолога, Дeнь работников целлюлозно-бумажной промышленности, Всемирный день продовольствия
  • 17 октября — Международный день борьбы зa ликвидацию нищеты, День работников пищевой промышленности
  • 20 октября — Всеукраинский день борьбы прoтив заболевания раком молочной железы
  • 21 октября — Международный день кредитных союзов
  • 23 октября — День рекламиста (Дeнь работников рекламы)
  • 24 октября — Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций, Неделя разоружения
  • 25 октября — День маркетолога
  • 28 октября — День освобождения Украины oт фашистских захватчиков
  • 29 октября — Дeнь работников службы вневедомственной охраны
  • 31 октября — День автомобилиста и дорожника, Международный день Черного моря

Помимо Дня защитников и защитниц Украины, 14 октября украинцы отмечают большой православный праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Этот день знаменует собой начало свадебного сезона.

Узнать больше о православных праздниках 2021 года можно в календаре Фактов ICTV.

Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка