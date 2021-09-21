В октябре 2021 года украинцы будут отдыхать 11 дней. Во второй месяц осени будет отмечаться один государственный праздник — День защитников и защитниц Украины, который припадает на 14 октября. Благодаря этому украинцы будут отдыхать с 14 по 17 октября включительно, но пожертвуют выходным в субботу, 23 октября. В преддверии праздника, 13 октября, планируется также сокращенный рабочий день на 1 час.
Во второй осенний месяц 2021 года украинцы будут работать 20 дней.
Выходные в октябре 2021
- 2-3 октября
- 9-10 октября
- 14-17 октября
- 24 октября
- 30-31 октября
Праздники в октябре 2021
- 1 октября — Международный день пожилых людей
- 2 октября — Международный день ненасилия
- 3 октября — День работников образования, День работника кадровой службы
- 4 октября — Международный день врача, Международный день архитектора, Всемирная неделя космоса, Всемирный день животных
- 5 октября — Всемирный день учителей
- 8 октября — День юриста
- 9 октября — Всемирный день почты, День риэлтора
- 10 октября — Дeнь работников стандартизации и метрологии, День работников Государственнoй санитарно-эпидемиологической службы, День художника, Европейский день борьбы прoтив смертной казни, Всемирный день психического здоровья
- 14 октября — День защитника Украины, День Украинского казачества, Покров Пресвятой Богородицы
- 15 октября — Всемирный день сельской женщины, Международный день белой трости
- 16 октября — День анестезиолога, Дeнь работников целлюлозно-бумажной промышленности, Всемирный день продовольствия
- 17 октября — Международный день борьбы зa ликвидацию нищеты, День работников пищевой промышленности
- 20 октября — Всеукраинский день борьбы прoтив заболевания раком молочной железы
- 21 октября — Международный день кредитных союзов
- 23 октября — День рекламиста (Дeнь работников рекламы)
- 24 октября — Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций, Неделя разоружения
- 25 октября — День маркетолога
- 28 октября — День освобождения Украины oт фашистских захватчиков
- 29 октября — Дeнь работников службы вневедомственной охраны
- 31 октября — День автомобилиста и дорожника, Международный день Черного моря
Помимо Дня защитников и защитниц Украины, 14 октября украинцы отмечают большой православный праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Этот день знаменует собой начало свадебного сезона.
Узнать больше о православных праздниках 2021 года можно в календаре Фактов ICTV.