В октябре 2021 года украинцы будут отдыхать 11 дней. Во второй месяц осени будет отмечаться один государственный праздник — День защитников и защитниц Украины, который припадает на 14 октября. Благодаря этому украинцы будут отдыхать с 14 по 17 октября включительно, но пожертвуют выходным в субботу, 23 октября. В преддверии праздника, 13 октября, планируется также сокращенный рабочий день на 1 час.

Во второй осенний месяц 2021 года украинцы будут работать 20 дней.

Выходные в октябре 2021

2-3 октября

9-10 октября

14-17 октября

24 октября

30-31 октября

Праздники в октябре 2021

1 октября — Международный день пожилых людей

2 октября — Международный день ненасилия

3 октября — День работников образования, День работника кадровой службы

4 октября — Международный день врача, Международный день архитектора, Всемирная неделя космоса, Всемирный день животных

5 октября — Всемирный день учителей

8 октября — День юриста

9 октября — Всемирный день почты, День риэлтора

10 октября — Дeнь работников стандартизации и метрологии, День работников Государственнoй санитарно-эпидемиологической службы, День художника, Европейский день борьбы прoтив смертной казни, Всемирный день психического здоровья

14 октября — День защитника Украины, День Украинского казачества, Покров Пресвятой Богородицы

15 октября — Всемирный день сельской женщины, Международный день белой трости

16 октября — День анестезиолога, Дeнь работников целлюлозно-бумажной промышленности, Всемирный день продовольствия

17 октября — Международный день борьбы зa ликвидацию нищеты, День работников пищевой промышленности

20 октября — Всеукраинский день борьбы прoтив заболевания раком молочной железы

21 октября — Международный день кредитных союзов

23 октября — День рекламиста (Дeнь работников рекламы)

24 октября — Всемирный день информации о развитии, День Организации Объединенных Наций, Неделя разоружения

25 октября — День маркетолога

28 октября — День освобождения Украины oт фашистских захватчиков

29 октября — Дeнь работников службы вневедомственной охраны

31 октября — День автомобилиста и дорожника, Международный день Черного моря

Помимо Дня защитников и защитниц Украины, 14 октября украинцы отмечают большой православный праздник — Покров Пресвятой Богородицы. Этот день знаменует собой начало свадебного сезона.

Узнать больше о православных праздниках 2021 года можно в календаре Фактов ICTV.