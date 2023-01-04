Лютий – останній місяць зими, і він приготує українцям величезну кількість свят. Щоправда, у цей період не передбачено додаткових вихідних.

Так, у лютому українці відпочиватимуть 8 днів. Зайнятися своїми справами цілий день можна буде лише у суботу та неділю. Робочих днів в останній місяць зими буде 20, та й сам собою лютий короткий – всього 28 днів.

Навіть якби були заплановані державні свята, від додаткових вихідних довелося б відмовитися. Все через військове становище, яке продовжили ще 2022 року до 19 лютого 2023 року. Є велика ймовірність, що його продовжать після закінчення терміну.

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Примітно, що на 25 лютого припадає День Святого Валентина, на який багато хто з нас даруватиме подарунки своїм коханим, показуючи всю свою турботу.

Так, вихідними днями у лютому 2023 року будуть суботи та неділі відповідно до календаря — 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 числа. Можна розпланувати вихідні дні і провести їх у компанії близьких чи друзів, або ж просто відпочити від думок у новому місці.

Перед лютим до України прийшов січень – перший місяць 2023 року подарує нам величезну кількість свят. Багато хто з нас відзначатиме Різдво 7 числа, а вже 19 і Хрещення. Ознайомитися з повним календарем свят січня 2023 року можна на Фактах ICTV.