Січень сміливо можна назвати місяцем свят, проте не через їхню кількість. Просто, як і решта зими, він асоціюється з новорічними датами.

У другій місяць “білої” пори ми відзначаємо Новий Рік, Різдво, Хрещення Господнє. Є в січні також державні та професійні дати, наприклад – Всесвітній день митниці або День працівника пожежної охорони.

Календар свят на січень 2023 – список

1 січня – Новий рік

6 січня – Святвечір

7 січня – Різдво Христове

14 січня – Старий Новий рік

19 січня – Хрещення Господнє (Богоявління)

20 січня – День Автономної Республіки Крим

22 січня – День Соборності тa Свободи України

25 січня – День студента (Тетянин день)

26 січня – Всесвітній день митниці, День працівника контрольно-ревізійної служби України

27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокоста

29 січня – День пам’яті героїв Крут, День працівника пожежної охорони

31 січня – Міжнародний день ювеліра