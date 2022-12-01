Січень сміливо можна назвати місяцем свят, проте не через їхню кількість. Просто, як і решта зими, він асоціюється з новорічними датами.
У другій місяць “білої” пори ми відзначаємо Новий Рік, Різдво, Хрещення Господнє. Є в січні також державні та професійні дати, наприклад – Всесвітній день митниці або День працівника пожежної охорони.
Календар свят на січень 2023 – список
- 1 січня – Новий рік
- 6 січня – Святвечір
- 7 січня – Різдво Христове
- 14 січня – Старий Новий рік
- 19 січня – Хрещення Господнє (Богоявління)
- 20 січня – День Автономної Республіки Крим
- 22 січня – День Соборності тa Свободи України
- 25 січня – День студента (Тетянин день)
- 26 січня – Всесвітній день митниці, День працівника контрольно-ревізійної служби України
- 27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокоста
- 29 січня – День пам’яті героїв Крут, День працівника пожежної охорони
- 31 січня – Міжнародний день ювеліра
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