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Місяць свят: що відзначатимуть українці у січні 2023

1 Грудня 2022, 18:07
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Календарь праздников на январь 2023
Джерело: Pexels

Січень сміливо можна назвати місяцем свят, проте не через їхню кількість. Просто, як і решта зими, він асоціюється з новорічними датами.

У другій місяць “білої” пори ми відзначаємо Новий Рік, Різдво, Хрещення Господнє. Є в січні також державні та професійні дати, наприклад – Всесвітній день митниці або День працівника пожежної охорони.

Календар свят на січень 2023 – список

  • 1 січня – Новий рік
  • 6 січня – Святвечір
  • 7 січня – Різдво Христове
  • 14 січня – Старий Новий рік
  • 19 січня – Хрещення Господнє (Богоявління)
  • 20 січня – День Автономної Республіки Крим
  • 22 січня – День Соборності тa Свободи України
  • 25 січня – День студента (Тетянин день)
  • 26 січня – Всесвітній день митниці, День працівника контрольно-ревізійної служби України
  • 27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокоста
  • 29 січня – День пам’яті героїв Крут, День працівника пожежної охорони
  • 31 січня – Міжнародний день ювеліра
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