Февраль — последний месяц зимы, и он приготовит украинцам огромное количество праздников. Правда, в этот период не предусмотрены дополнительные выходные.

Так, в феврале украинцы будут отдыхать 8 дней. Заняться своими делами целый день можно будет только по субботам и воскресеньям. Рабочих дней в последний месяц зимы будет 20, да и сам по себе февраль короткий — всего 28 дней.

Даже если бы и были запланированы государственные праздники, от дополнительных выходных пришлось бы отказаться. Все из-за военного положения, которое продлили еще в 2022 году до 19 февраля 2023 года. Есть большая вероятность, что его продлят и после окончания срока.

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Примечательно, что на 25 февраля приходится День Святого Валентина, на который многие из нас будут дарить подарки своим любимым, показывая всю свою заботу.

Так, выходными днями в феврале 2023 года будут субботы и воскресенья в соответствии с календарем — 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 числа. Можно распланировать выходные дни и провести их в компании близких или друзей, или же просто отдохнуть от мыслей в новом месте.

Перед февралем в Украину пришел январь — первый месяц 2023 года подарит нам огромное количество праздников. Многие из нас будут отмечать Рождество 7 числа, а уже 19 и Крещение. Ознакомиться с полным календарем праздников января 2023 можно на Фактах ICTV.