У вересні 2022 року українці відпочиватимуть 8 днів.

У першому місяці осені немає свят, які подарують українцям додаткові вихідні. На кількість святкових днів у вересні не вплине навіть воєнний стан, якщо його продовжать після 24 серпня.

21 вересня у всьому світі відзначають Міжнародний день миру, який у реаліях 2022 року багатьом може здатися недоречним.

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І хоча першого місяця осені немає великих і державних свят, вересень подарує вірянам величезну кількість важливих дат. Так, вже 11 вересня багато хто відзначатиме Усікновення глави Іоанна, 21 вересня – Різдво Пресвятої Богородиці, а 27 вересня – Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього.

Виходить, що вихідними у вересні будуть суботи та неділі, відповідно до календаря: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 та 25 числа.

До першого місяця осені краще підготуватися заздалегідь – на свята можна зібратися у компанії друзів чи родини та приємно провести час. Ознайомитися з повним календарем свят вересня 2022 року можна на Фактах ICTV.